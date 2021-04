En medio del escándalo político revelado por El Destape en el marco de la Operación Olivos, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli, le restó importancia a los encuentros que mantuvo el expresidente Mauricio Macri con representantes del Poder Judicial. Para el legislador, las reuniones en la residencia de Olivos no son "tan graves".

Qué dijo Pablo Tonelli sobre la Operación Olivos

En diálogo con radio Urbana, el diputado afirmó que "si los partidos de paddle fueron con el presidente y con otras dos personas más, no me parece tan graves". Y agregó: " Es muy difícil calificar el hecho con el solo dato de decir que alguien entro a Olivos. No me atrevo a calificar el encuentro sin conocer los detalles".

Entre las visitas que recibió Macri, se dio a conocer que Gustavo Hornos, el presidente de la Cámara de Casación, no sólo fue seis veces a la Casa Rosada sino que aparece dos veces en los registros de ingresos a la quinta de Olivos. Se trata, al igual que Mariano Borinsky, de uno de los jueces que intervinieron en la reapertura de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, en la mediática “Ruta del dinero K”, en la causa Dólar Futuro, en la de la Obra Pública de Vialidad en Santa Cruz –donde ratificó un exorbitante embargo de 10 mil millones de pesos contra CFK-, en una condena de Milagro Sala y en la detención de Amado Boudou en el caso Ciccone.

Al respecto, Tonelli intentó explicar a modo de justificación: "Me consta de la amistad de Macri con Hornos. Él preside un organismo judicial que controla el funcionamiento de las cárceles, no me parecería mal que tenga en ese caso reuniones con funcionarios".

En cuanto a la falta de información oficial sobre estos encuentros, el diputado afirmó que si los jueces "fueron a "jugar al paddle, alguien entendió que no correspondía informar la visita". Al ser consultado por la constitución de un posible delito, Tonelli lo descartó y afirmó que "en el peor de los casos supondría una sanción disciplinaria".

"Ocuparse de que un par de jueces tuvieron un par de reuniones con todo lo que está pasando, me parece una nimiedad. Es un punto de vista que sean inapropiadas estas reuniones", concluyó.