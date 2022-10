A 12 años de su muerte, las frases de Néstor Kirchner que marcaron a fuego a todo el pueblo

Un día como hoy, fallece uno de los presidentes claves en la historia de la política contemporánea en la Argentina. Cuáles fueron sus frases más recordadas por todos y todas.

Este jueves 27 de octubre se cumplen 12 años de la muerte de Néstor Kirchner, uno de los presidentes claves de la política contemporánea en Argentina. El Destape recuerda su vida política en dichos, frases y definiciones que marcaron a fuego a toda la sociedad. Néstor Kirchner condujo al país de 2003 a 2007.

Néstor Kirchner, en frases

"Vengo a proponerles un sueño"

Néstor Kirchner en el día de su asunción, 25 de mayo de 2003. "Vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como Nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, el de volver a tener una Argentina con todos y para todos."

"Vengo a pedir perdón"

Néstor Kirchner durante la creación del Museo de la Memoria en la Ex Esma, 2004. "Vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades. No es rencor ni odio lo que nos guía, sino justicia y lucha contra la impunidad”.

​​​​​​

"Quisiera que me recuerden"

Poema "Quisiera que me recuerden", del joven desaparecido Joaquín Areta durante la última dictadura militar, citado por Néstor Kirchner, 2005: "Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias y canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la brisa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre".

"La Argentina paga, la Argentina se libera"

Néstor Kirchner tras el pago de la deuda externa, 2005. "Y terminando el año dijimos que queremos volver a ser independientes y manejar nosotros los resortes de nuestro país. Y por ello hace pocas horas atrás decidimos terminar con esa deuda de 50 años y le dijimos al Fondo Monetario Internacional (FMI) basta de deuda externa, la Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia".

"No tengo miedo, ni les tengo miedo"

Néstor Kirchner en el Colegio Militar de El Palomar, 2006. "Quiero que quede claro que como Presidente no tengo miedo, no les tengo miedo. Queremos el Ejército de San Martín, Belgrano y Mosconi y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, como fueron los de Videla, Galtieri, Bignone y Viola".

"Mauricio es Macri"

Néstor Kirchner en un acto de firma de contrato de inicio de obras en la ruta provincial 25, en Pilar, 2007. "Mi viejo fue tesorero del Correo Argentino, falleció el pobre ya, vio como prácticamente lo destruyeron, el querido Correo Argentino. Claro, seguro que Mauricio no sabe lo que pasó en el Correo Argentino, pero Mauricio es Macri".

"Qué te pasa Clarín"

Néstor Kirchner tras las elecciones en Catamarca 2009. "Nosotros no lucramos. Tenemos convicciones e ideas. No estamos en el negocio de la política. Estamos en la transformación de la Patria(...) Clarín, hablá con la verdad. Decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa Clarín.... por qué estás tan nervioso? Hacé democracia, sé abierto, usa los medios para informar y no para desinformar".

"No quieren un presidente, quieren un gerente"

Néstor Kirchner en su campaña presidencial, 2003. "Los grupos concentrados de la economía no quieren un presidente, quieren un gerente, pero conmigo: 'de acá', porque yo voy a ser el presidente del pueblo".

"A cada golpe ponemos la mejilla"

Día de la Lealtad, 2009. "Si nos quieren insultar, que nos insulten, nosotros amor, cariño, justicia y equidad, levantar las banderas de la alegría y la sonrisa. Nos van a insultar permanentemente pero nosotros tenemos una responsabilidad más grande que pelearnos con aquellos que sigan sin entender el destino de la Argentina o que la miran con la nuca. A cada golpe pongamos la otra mejilla. Hay que seguir construyendo la alegría, los sueños, la esperanza y las ilusiones que se vayan concretando. No caigamos tampoco a ver quién hace el acto del 17 de Octubre más Peronista y quién es el dueño del 17 de Octubre. El dueño es el pueblo argentino".

"Un 50 y 50"

"Hay algunos sectores que cada vez que se deben discutir los salarios se ponen nerviosos. Hay que consolidar la relación entre capital y trabajo para que sea un 50% y 50%, como el peronismo históricamente levantó".

"La admiro"

Néstor Kirchner en un acto en cancha de Ferro, 2010. "Si, se me caen lágrimas, no sólo porque la amo, sino porque la admiro y porque está mostrando que la mujer argentina está decidida a construir una Patria diferente para terminar el acuerdo oscurantista de la política, que tanto daño nos ha hecho a todos".

"Primero hay que comer en la Argentina"

"Vamos a dar una batalla nacional contra aquellos que quieren encarecer el producto para evitar que los elementos esenciales, alimentos esenciales, lleguen a la mesa de los argentinos. Primero hay que comer y después que exportemos, pero primero hay que comer en la Argentina".