La muerte de Diego Maradona conmovió al mundo entero. Personalidades argentinas y de todo el globo salieron en redes sociales y medios de comunicación para recordar al Diez, a "Dios", como se lo conoció y se lo conocerá. Un hombre que siempre estuvo vinculado a la política y también a los derechos humanos. Por eso, desde Abuelas de Plaza de Mayo lo recordaron con un enternecedor mensaje y una foto junto a Estela de Carlotto.

"Adiós, Diego", se puede leer en la cuenta oficial de Instagram de las incansables luchadoras por la memoria, verdad y justicia en nuestro país. "Las Abuelas también despedimos a Diego Armando Maradona. El Diego del pueblo, el que reparaba en las injusticias y el dolor ajeno. El Diego solidario, que supo decir verdades sin importar las consecuencias. El que nos llenó de alegrías y hoy su partida nos inunda de tristeza".

"Hasta siempre querido Diego. Gracias por tu generosidad. Vivirás en nuestra memoria", cerraron el mensaje acompañado por una foto de Diego y Estela de Carlotto junto a un banderín de la Asociación del Fútbol Argentino. Sonriendo los dos. Mirando hacia arriba.

Los mensajes son un montón. Incontables. La vicepresidenta, Cristina Kirchner, fue una de las primeras en dar su pésame en redes sociales: "Mucha tristeza... Mucha. Se fue un grande. Hasta siempre Diego, te queremos mucho. Enorme abrazo a sus familiares y seres queridos", publicó.

Alberto Fernández, quien reveló en una entrevista que le pidió un autógrafo a Maradona cuando aún era estudiante de Derecho, posteó: "Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida".

Evo Morales, que recientemente retornó a Bolivia se sumó a la catarata de mensajes. En Instagram sostuvo: "Con un dolor en el alma me he enterado de la muerte de mi hermano, Diego Armando Maradona. Una persona que sentía y luchaba por los humildes, el mejor jugador de fútbol del mundo. Diego fue un gran defensor del fútbol en la altura y quería mucho a #Bolivia. Gran amigo de las causas justas. No solo el fútbol mundial le llora, también los pueblos del mundo".

También lo hizo Lionel Messi, que actualmente usa la camiseta número 10 en la Selección Argentina. Pasadas las 15 publicó en Instagram: "Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD".

Incluso sus públicos "enemigos" lo despidieron con tristeza. Desde la Selección inglesa, breves y con dos fotos, aseguraron en Twitter: "Inolvidable. Adiós, Diego. Una leyenda de nuestro juego".

O el brasilero Pelé: "Qué triste noticia. Perdí a un gran amigo y el mundo perdió una leyenda. Aún queda mucho por decir, pero por ahora, que Dios dé fuerzas a los miembros de la familia. Un día, espero que podamos jugar juntos a la pelota en el cielo".