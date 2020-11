La vicepresidenta Cristina Kirchner replicó un video para homenajear al astro del fútbol Diego Armando Maradona, quien falleció en su casa de Tigre el miércoles pasado y que fue despedido por miles de personas en la Casa Rosada.

"El amor incondicional de un Pueblo", escribió Cristina al compartir el video de Maradona. El video reúne los testimonios de las personas que lo despidieron tras su muerte.

"Será que Dios lo necesitaba y por eso se lo llevó", se preguntó un hombre en el video, mientras que una mujer entre lágrimas dijo que "se murió el fútbol".

El emotivo video muestra imágenes de personas cerca de la Casa Rosada durante el funeral. Un joven camina de rodillas para llegar al cajón, otro tiene que ser sostenido por dos hombres porque no puede caminar del dolor generado por la muerte.

"Gracias por todo Diego. Mi hijo se llama como vos, hace 40 años que te vengo homenajeando. Te vi y me enamoré de vos. Te admiro por más que digan lo que digan siempre vas a estar, porqe sos pueblo, porque no olvidaste de tus raices, porque no te olvidaste de tus padres, porque sos peronista", dijo una mujer visiblemente emocionada.

El video inicia y termina con la voz de Maradona que pide que en su lápida diga "gracias a la pelota" y desea que sus hijas digan que lo aman.