La "Caravana del 15", que se celebra cada año en la ciudad de Mar del Plata, se realizará este 15 de enero de manera virtual a causa del crecimiento de contagios por la pandemia de coronavirus. La idea principal es evitar que la circulación crezca aún más y así que no haya un colapso en el sistema sanitario. Será transmitida por el Facebook del MTE del balneario y habrá distintas charlas que se llevarán a cabo entre los días 12, 13 y 14. Terminará con un acto de entrega de viviendas para diferentes familias.

Con respecto al próximo acto, el referente del MTE-UTEP, Paco Lema, expresó: “Hay una parte importante de Mar del Plata que no se ve, a la que no llega el turismo ni los medios. Acá hay muchas familias que no tienen trabajo, que no tienen vivienda. Es una realidad muy dura. Esa desigualdad y esa impotencia nos llevó a organizarnos para recuperar un pedazo de tierra para poder vivir. Nada más y nada menos”. En la misma línea, remarcó: “Para una familia no hay situación más desesperante que no poder brindarles un hogar digno a sus hijos".

La idea es entregar siete viviendas el próximo 15 de enero y en los próximo dos meses, se terminarán siete más en el Barrio Santa Rosa del Mar, en esa ciudad. "Desde las organizaciones sociales proponemos y acompañamos, pero necesitamos transformar y para eso es importante que haya un Estado activo en esas transformaciones más profundas. Por eso presentamos el Plan de Desarrollo Humano Integral, que es la forma en la que creemos que se puede modificar radicalmente la desigualdad en Argentina", sumó el dirigente del MTE.

Recordemos que el movimiento "Los Sin Techo", que forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos de Grabois, genera viviendas desde el 15 de enero de 2009. Más de 50 familias en situación crítica recuperaron un conjunto de viviendas abandonadas y también pertenecientes a las crecientes tomas de tierras. Llevan más de 25 mejoramiento habitacionales en el Barrios Las Heras donde se llevó agua y electricidad, más de 200 viviendas construidas o remodeladas y se brinda una mejor calidad de vida para muchísimas familias.

La problemática crece en Mar del Plata

A fines del 2019 se estimaba que más de 25 mil familias tenían este tipo de necesidad. Con casi un millón de habitantes, es la ciudad con mayor desocupación del país. Además, como si esto fuera poco, Mar del Plata tiene un déficit habitacional con un 18% de la población en condiciones de hacinamiento. Esto refleja, claramente, la desigualdad social que atraviesa a todo el territorio hace ya tiempo.

El relevamiento del RENABAP indica que hay 50 barrios populares donde viven más de 50 mil personas y el 50%, son menores de 16 años que crecen sin acceso a agua potable, electricidad, saneamiento, hacinamiento y condiciones precarias de vivienda. Sobre esto, la trabajadora de la economía popular y referenta del Frente Patria Grande, Natalia Zaracho, sumó: "Sabemos cómo se vive en esos barrios, es clave en tiempos de pandemia. Es importante discutir que la tierra está concentrada en pocas manos".

En la misma línea, agregó sobre la importancia de tener una vivienda: "Te dignifica, es tener derecho a tener un lugar donde vivir. Ahora no es solo eso, es un movimiento que no solo busca que puedas tener una vivienda, sino que te organiza también. Son trabajadoras de cooperativas que ellas mismas construyen esas viviendas y tienen una salida laboral que permite una independencia económica".

Y sentenció, disparando contra Mauricio Macri: "No es lo mismo un gobierno nacional y popular, un estado presente, que otro que ajusta. Hay que tener decisión política y para hacer esto hay que tocar los intereses de los que especularon y se llenaron de plata con el gobierno anterior".