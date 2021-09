Perczyk: "El trabajo, la educación y la salud deben estar en el centro de la discusión"

El nuevo ministro de Educación habló tras su designación, el desafío de mejorar el sistema educativo y cuál debe ser el enfoque del Gobierno tras la derrota en las PASO.

El nuevo ministro de Educación de la Nación, Jaime Percyzk, contó sus sensaciones de cara al cargo que ocupará a partir del próximo lunes en el Gobierno Nacional y los desafíos que tiene por delante en una cartera con grandes fallas tras casi dos años de pandemia. Allí contó que se enteró el viernes por la noche de la noticia, cuando el ex jefe de Gabinete y actual Canciller, Santiago Cafiero, lo llamó para proponerle el puesto. "Lo tomo con responsabilidad y ansiedad, involucra a un montón de argentinos y argentinas. Busco estar a la altura, aportar algo y poder hacerlo bien", expresó.

En diálogo con "Huevos Revueltos", por Radio con Vos, el docente contó que tiene una extensa experiencia -de 25 años- dentro del sistema educativo donde trabajó en todos los niveles de primaria, secundaria, nivel inicial y en la universidad, donde además se desempeña en investigación. "Del 2016 en adelante he hecho una universidad desde cero, la hemos diseñado, tiene más de 30 mil estudiantes en un barrio popular. Estoy hace un año y medio en la Secretaría de Políticas Universitarias. Los que toman las decisiones habrán visto el trabajo y les habrá parecido bien, pero no soy yo el que pueda dar la respuesta sobre por qué me eligieron para el cargo", dijo tras la consulta sobre su elección.

A su vez, Perczyk se expresó en relación al COVID-19 y a lo mucho que complejizó al sistema educativo en nuestro país. "La pandemia nos ha afectado en términos personales, afectivos, económicos y en términos educativos y culturales también. Hemos perdido contenidos de la manera más amplia, también la oportunidad de aprender y jugar con otros, de leer con pares", sostuvo. Y si bien dejó en claro que "no hay manera de volver para atrás y hacerlo", solo piensa en el futuro: "Lo que hay que hacer es planificar para adelante, volver a ponerlo en el centro de la discusión".

Tras la derrota en las elecciones PASO 2021, dejó en claro que los cambios dentro del Gabinete "son autocrítica y redefinición de políticas"; mientras que mantuvo el discurso del oficialismo sobre dónde debe estar enfocada la mirada desde ahora hasta el final de la gestión: "La idea es la de reconstruir el país. La semana empieza con una derrota electoral y lo que pasó en la semana es consecuencia de eso. La idea es dejar eso atrás y volver a poner al Gobierno en la idea de reconstruir la Argentina, de ponerla de pie y reparar el daño que ha generado la pandemia y las políticas anteriores a ella. La desigualdad, que no haya trabajo para los pobres, la deuda, la educación... Ese es el trabajo, esos son los problemas que le interesan al pueblo argentino".

Luego, Perczyk dejó en claro que el trabajo, la educación y la salud son los tópicos que tienen que estar en el centro de la discusión de ahora en más. "Tenemos 53% de los chicos pobres, ese es mi principal trabajo. La pobreza no es solo un problema de ingresos, sino también educativo. Si los chicos van peor comidos a la escuela, con condiciones sociales desfavorables y en condiciones de desigualdad absoluta, eso tiene un problema educativo enorme. En eso, el Frente de Todos y el Peronismo está de acuerdo", explicó. Y remarcó: "La pandemia nos va a acompañar muchos años, no terminó en términos sanitarios ni tampoco en términos sociales y culturales. Hay que trabajar en eso, organizarnos, destinar presupuesto, mirarnos de frente y entender que ahí está el problema".

La nota completa: