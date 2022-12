Un informe del Ministerio de Justicia advierte que es posible un indulto a Milagro Sala

Una dirección de la cartera se lo elevó al ministro Martín Soria. Son argumentos para llevarle al Poder Ejecutivo. Quieren resolverlo en menos de un mes.

Un informe del Ministerio de Justicia advierte que es posible un indulto a Milagro Sala y fue realizado por la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, a cargo de Gabriela Carpineti. Fue elevado al ministro de esa cartera, Martín Soria, y en su contenido están los argumentos jurídicos para llevarle al Poder Ejecutivo. El presidente Alberto Fernández descartó esta semana el indujo y aseguró que "la Constitución lo prohíbe". Quieren resolverlo en menos de un mes.

La Dirección depende de la Secretaría de Justicia, que conduce Martín Mena. En diálogo con El Destape, Carpineti explicó: "Elevé un escrito en donde le detallo al ministro de Justicia porqué entiendo que proceda y es pertinente el indulto presidencial o la conmutación de la pena".

Carpineti se refiere al tema jurisdiccional. El presidente Alberto Fernández días atrás habló sobre la imposibilidad de tomar esa decisión ya que la condena sale de los tribunales provinciales de Jujuy. La semana pasada, la Corte Suprema confirmó la condena de 13 años de prisión a Milagro Sala en la causa "Pibes Villeros", donde se acusó a la dirigente social jujeña por asociación ilícita y defraudación al Estado.

Carpineti argumentó que la Corte Suprema al ser un tribunal federal y que atendió cuestiones que llegaron a su instancia y que tiene agenda federal "obliga al Estado argentino a que se entrometa". La funcionaria afirmó que "no hay dudas de que de esta manera el caso es una cuestión federal" y sumó en referencia a la Corte Suprema: "El tema acá no es el lugar de los juzgados sino de sus juzgadores. Lo que están haciendo sus juzgadores es lo que lo toma federal" .

Asimismo, adelantó que como el caso llegó a instancias internacionales (intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos), el Estado argentino puede ser responsable económica y penalmente ante el incumplimiento en la causa.

Este informe no es de carácter vinculante. Es una recomendación al ministro Soria para darle argumentos para llevarle a Fernández. Días atrás, el mandatario dijo en declaraciones radiales: “Me parece que la solución no pasa por un indulto mío porque la Constitución me lo prohíbe, por tratarse de una sentencia dictada por tribunales provinciales”.

¿Cómo puede seguir el camino el informe del indulto? "Ahora con estos argumentos jurídicos el ministro tiene que sentarse con el Presidente y hacerle la propuesta y que la acepte", dijo Carpineti. Este jueves hubo un acampe en Plaza de Mayo de diversas organizaciones que piden por la libertad de Sala. Luego se reunieron con el mandatario y, según pudo saber El Destape, le dieron un ultimátum al Jefe de Estado: la militante jujeña tiene que ser indultada antes del 16 de enero. Ese día se cumplirán 7 años de su detención.

"Nosotros llegamos a la función pública en carácter de militantes políticos y llegamos con un compromiso como Frente de Todos, que era la libertad de Sala. No somos profesores de Derecho ni parte del Poder Judicial. Llegamos con un compromiso con Milagro y la Constitución. Y ese compromiso nos lleva para encontrar los resquicios para hacer cumplir derechos vulnerados y este es el caso", manifestó la funcionaria ante este portal.

Según revelaron fuentes que rodean a Milagro Sala, la dirigente "está muy mal de salud física, mental y emocional". En estos momentos cumple con prisión domiciliaria en Jujuy. Hace días, el fiscal provincial de Jujuy Gustavo Araya le pidió al juez de ejecución penal Carlos Cattan que la dirigente de la Tupac Amaru vuelva a la cárcel a cumplir la pena. Carpineti respondió: "Milagro, además de ser víctima de una condena injusta y arbitraria, hoy está siendo víctima de una extorsión. Nuestro Gobierno del Frente de Todos está siendo víctima de la extorsión económica y política de un perverso como Gerardo Morales y Milagro es rehén de esto, ella es la prenda de cambio".

El informe completo para indultar a Milagro Sala