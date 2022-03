Alberto Fernández cruzó a la Corte Suprema por no resolver la detención de Milagro Sala

"Dos jueces hacen un amparo, declaran un per saltum y en 15 días lo resuelven. Y Milagro Sala está detenida y hace dos años que están con la causa ahí", se quejó el mandatario en una entrevista con El Destape.

El presidente de la Nación Alberto Fernández cruzó a la Corte Suprema de Justicia y le reclamó por la detención de la militante social jujeña Milagro Sala. "Dos jueces hacen un amparo, declaran un per saltum y en 15 días lo resuelven. Y Milagro Sala está detenida y hace dos años que están con la causa ahí", se quejó el mandatario en una entrevista con El Destape.

"La única certeza que tenemos es que la Corte no está funcionando bien, pero no por los fallos que saca sino por la cantidad de fallos que saca, por la cantidad que no saca, por la discrecionalidad que tiene para meterse en casos sí y en otros no, por las demoras que tiene", enumeró el mandatario en la radio. Ahí estalló contra al caso Sala: "Hay algo que no funciona".

Sobre los cortesanos y el debate que se viene en el Congreso sobre las modificaciones del Consejo de la Magistratura que pidió el máximo tribunal, Alberto advirtió: "La Corte hizo una cosa única en la historia del derecho universal: declarar nula una ley y darle vida a una ley derogada".

Dijo que de esta manera "ha tomada funciones legislativas que no tiene". Y pidió: "Espero que el Congreso lo trate rápido y saquemos una nueva ley. Nosotros mandamos un proyecto, que atiende las recomendaciones de la Corte y esperamos que salga rápido para que no ocurra lo que hizo la Corte que es un estropicio jurídico".

Hoy Fernández respondió a quienes lo acusan de ser "moderado" a la hora de tomar decisiones en medio de la suba de precios que preocupa al país y también de la interna del Frente de Todos. En diálogo con El Destape Radio, el mandatario habló luego que se diera a conocer una carta titulada "Moderación o pueblo", firmada por un grupo de intelectuales que cuestionen fuertemente la "moderación" que se dio en estos dos años de gobierno.

Durante la entrevista, expresó: "¿La épica de las derrotas es la revolución? ¿Qué hubiera pasado si caíamos en default? No era un moderado, era un revolucionario pero perjudicaba a 45 millones de argentinos"

"¿Es moderado que un presidente en campaña se suba a un avión a ver preso a Lula da Silva y antes de eso lo viera al Papa Francisco y le pida que hable por Lula?", se preguntó Fernández y siguió diciendo: "¿Es moderado un presidente que cuando cae Evo Morales y se esconde en los montes bolivianos llame al presidente de México y le diga 'conseguimos un avión y lo sacamos de ahí'?".

"Eso no es ser moderado", afirmó el presidente con firmeza y aseguró que "tiene otros modos" que no son "a los gritos" pero que "da las peleas que tiene que dar". "Soy una persona que puede discutir con este tono de voz, que tiene otros modos", expresó con tranquilidad.