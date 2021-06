El gobierno cruzó a Gerardo Morales: "Milagro Sala es una presa política"

La ministra y ex defensora de Sala cargó contra el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y reafirmó que la dirigente social es "una presa política"

Tras el indignante fallo de la Justicia Federal de Jujuy contra la dirigente social Milagro Sala que la condenó a tres años de prisión por una protesta en la cual no participó, la ministra de Mujeres, Diversidad y Géneros, Elizabeth Gómez Alcorta, repudió el accionar del Tribunal jujeño y advirtió sobre las irregularidades de la causa.

A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria explicó que "el Tribunal Oral Federal de Jujuy le dictó una nueva condena a Milagro Sala porque un grupo de personas le tiró huevos a Morales en el 2009. Se condenó sobre hechos que están prescriptos según toda la jurisprudencia de la Corte Suprema y toda la doctrina nacional".



"Lamentablemente, no me sorprende ni me permite esperar otra cosa. Este es el mismo tribunal que en el año 2016 me denunció por usurpación de títulos cuando asumí la defensa de Milagro para defenderla en el juicio por esta causa", advirtió la ex defensora de Sala.

En esa línea, Gómez Alcorta remarcó que "Milagro Sala es una presa política del gobierno de Jujuy" y aseveró que "la intromisión del poder político en causas judiciales hace mucho daño". "Lo diremos siempre, por convicción y en defensa de la democracia. Jamás por ventajas de ocasión", sentenció.

El miércoles, la Justicia Federal de Jujuy condenó a 3 años y medio de prisión a la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, por la causa que se le inició por "tirar huevos y repudiar" la visita del entonces senador Gerardo Morales. Un hecho que ocurrió en el 2009 y en el cual la dirigente ni siquiera estuvo presente.

Los jueces María Alejandra Cataldi, Marta Liliana Snopek y Mario Héctor Juárez Almaraz sentenciaron a la dirigente social a tres años y seis meses de cárcel por el delito de "daños agravados y amenazas". También fueron condenadas las dirigentes María López y Ramón Salvatierra.

En el fallo de 80 páginas, el tribunal resuelve condenar a los integrantes de la Tupac Amaru por los hechos "del día 16-10-2009 en circunstancias en que se realizaba una conferencia sobre control público, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, sito en Avenida Santibañez Nº 1218 de esta ciudad, al arribar el senador Gerardo Morales, quien se encontraba invitado como disertante en la misma, se presentó un grupo de personas encabezados por María Graciela López, los que irrumpieron en el lugar vociferando amenazas en contra de los presentes a la vez que los atacaban con huevos y tiraban piedras de distintos tamaños y otros objetos produciendo importantes daños en el recinto".

Por ese hecho, en el que Milagro Sala no participó, es que la líder de la Tupac Amaru fue primero detenida y ahora condenada. Además, otro dato a resaltar y que pone en tela de juicio el fallo, es que la juez Snopek, es familiar directa del gobernador Morales - prima de su esposa -.