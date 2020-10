El dirigente social Juan Grabois se refirió a la situación en los campos de la familia Etchevehere y señaló que “ayer se tuvieron que ir con su patota armada. No lograron amedrentar a Dolores”. Asimismo señaló que el ex ministro de Mauricio Macri "quiere resolver como pistolero una cuestión de derecho civil, que es qué parte le corresponde a cada hermano".

En diálogo con El Destape Radio (FM 107.3), el representante de la hermana del ex dirigente de La Rural destacó que "desde el punto de vista jurídico Dolores está a derecho y Luis no está a derecho" y focalizó que la hermana del ex funcionario macrista "hizo una cesión del 40% de sus tierras para hacer un proyecto agroecológico".

"De guapos no nos van a sacar", afirmó.

"Espero que en breve Luis Etchevehere este preso, por trabajo esclavo, evasión fiscal, autoadjudicación de créditos, una cantidad de sinvergüenzadas que hizo al amparo de Macri", agregó Grabois. Asimismo añadió que "hay un pacto de impunidad en Entre Ríos que ojalá Bordet lo pueda romper, que permite quemas de campos y avionetas con merca".

"Estamos hablando de evasión a gran escala de hacienda y de granos. Por cada diez vacas, gente como Etchevehere declara dos”, destacó. Asimismo recordó que "hay un intendente de Paraná de Cambiemos que está preso por narco. Y lo puso Etchevehere. Tienen el mismo abogado".

"Son una mafia, tienen una patota y no son productores sino narcos, y están acostumbrados a manejar Entre Ríos. Pero nosotros vamos a luchar", indicó sobre el devenir del conflicto. Además, afirmó que "vamos a luchar por un proyecto sin quema de pastizales y sin machismos" y puntualizó que "Dolores Etchevehere sufrió violencia física, sexual, todo lo que se puedan imaginar. Todo en causas judiciales que vamos a ganar con el tiempo".

"Queremos que Dolores pueda utilizar sus bienes igual que sus hermanos", remarcó Grabois. Además señaló que ella "no quiere que las tierras de las que es parte se usen para cometer delitos" y que "los Etchevehere manejan la provincia de Entre Ríos, son atemorizantes".