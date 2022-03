Otra vez, Pichetto pidió recortar la AUH: "Que no se paguen más a familias con más de dos hijos"

Lo afirmó el auditor general de la Nación y excandidato a la vicepresidencia por Juntos por el Cambio que, como si fuera poco, afirmó que hay que evitar que al conurbano sigan "entrando pobres, porque es explosivo".

El auditor general de la Nación y excandidato a la vicepresidencia por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, volvió a protagonizar una polémica declaración y está vez apuntó contra la Asignación Universal por Hijo (AUH), con fuertes expresiones discriminatorias, similares a las que pronunció hace apenas un año, cuando exigía "no otorgar el beneficio a los extranjeros que llegan o tienen hijos en el país".

"Alentaría a pagar la asignación universal por hijo a familias que no tengan más de dos hijos. Es una visión mía, y es una medida, como también evitar que al conurbano no puedan seguir entrando pobres, porque es explosivo. La mitad de la población argentina está en la provincia de Buenos Aires y el conurbano. Vos tenés que ordenar, no digo cerrar la frontera, sino ordenar", lanzó en una nota a Radio Futurock.

En esta misma línea, en otra emisora radial, el exlegislador ya se había posicionado contra la asignación al afirmar que en la actualidad "hay una cultura donde se cree que solo se sale con el plan, y eso destruye a la Argentina". "La iglesia tiene mucho que ver. La idea de que la Argentina es mejor si es más pobre y más uniforme es lamentable. Es repudiable el rechazo al mérito y al esfuerzo", agregaba polémico en Urbana Play. Cabe recordar que, actualmente, la AUH llega a 4.3 millones de beneficiarios, pertenecientes a 2.4 familias, esto significa que, a 1.7 hijos por cada familia, menos de dos.

Pichetto apuntaba en ese momento contra los extranjeros y afirmaba que habría que ponerle límites a las asignaciones como "no otorgar el beneficio a los extranjeros que llegan o tienen hijos en el país". "Acá regalamos todo", disparó y volvió a instalar que "acá entran delincuentes extranjeros".

Más declaraciones repudiables declaraciones de Pichetto: "El Conurbano crece con pobres latinoamericanos"

Hace unos meses, Pichetto también generó repudio con sus declaraciones discriminatorias y xenófobas al asegurar que el Conurbano bonaerense crece "con pobres latinoamericanos que no paran de entrar". En este marco, exigía un cambio en la ley migratoria y el pensamiento cultural de los argentinos.

"El Conurbano no puede seguir creciendo con pobres latinoamericanos que no paran de entrar. Hay que cambiar la ley migratoria y el pensamiento cultural de los argentinos”, lanzó el ex senador de apellido piamontés, que ya había protagonizado declaraciones polémicas contra los extranjeros, cuando lanzó que había que "reforzar las fronteras, porque Argentina recibe muchos delincuentes y hay que echarlos a patadas".

En declaraciones a Radio Rivadavia exigió "cambiar la ley migratoria y el pensamiento cultural de los argentinos". El ex candidato a vice de Juntos por el Cambio reiteró su visión de que "hay que terminar con la cultura del pobrismo". "Hay que derrotar la cultura del pobrismo. A un montón de hombres y mujeres de la cultura, los medios, la Iglesia, los sectores políticos que creen que solo salimos por el plan. Esa cultura del pobrismo por la que todos somos buenos y damos plata”, había dicho en una entrevista anterior.