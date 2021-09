La confesión de Miguel Ángel Pichetto: "Macri era muy malo pero nadie se iba del país"

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio se sinceró y destrozó la gestión de Macri.

Miguel Ángel Pichetto no se guardó sus opiniones negativas sobre el ex presidente Mauricio Macri, más bien todo lo contrario: al aire de LN+, el Auditor General de la Nación y ex candidato a vicepresidente reconoció que Macri "era muy malo" pero elaboró una teoría en la que afirmaba que durante su gobierno, la gente no quería irse de Argentina.

Pichetto fue el elegido por Mauricio Macri para integrar la fórmula de Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales del 2019 y fueron derrotados por el Frente de Todos, logrando transformarse en el primer presidente argentino que perdió una elección al término de su primer mandato.

Sin embargo, después de haberlo acompañado en la boleta, ahora el ex senador demostró que no tiene una buena opinión sobre el rol de Macri como presidente. Sin eufemismos, Pichetto expresó: "Macri era muy malo pero ningún argentino se quería ir del país". "Había una visión capitalista, ligada a las exportaciones y la integración al mundo, no nos sentábamos con la paises oscuros de la tierra como Cuba o Venezuela", siguió diciendo.

Con respecto a las elecciones legislativas de noviembre, Pichetto afirmó que ahora desde el bloque opositor deben "consolidar las ideas". "Nuestros candidatos han dicho que vamos a bajar impuestos, reafirmar normas con la seguridad y tratar de modernizar normas laborales", expresó el ex senador haciendo referencia, por ejemplo, al proyecto para quitar las indemnizaciones que impulsan desde su partido.

"Hay un alarido que está en al sociedad que es de los pobres. Que el plan ya no alcanza mal y los gerentes de la pobreza son los que se tienen que ir", sostuvo apuntando directamente hacia dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois.