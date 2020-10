El excandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto cuestionó al expresidente Mauricio Macri por sus críticas al peronismo durante las entrevistas que dio la pasada semana.

El líder del PRO comenzó un raíd mediático en donde se dedicó a atacar al Gobierno de Alberto Fernández y eludió las autocríticas con polémicas declaraciones sobre la presunta pesada herencia. En ese contexto, Pichetto, cuestionó las posturas del exjefe de Estado en una entrevista con Infobae.

"Creo que es un error generalizar que el peronismo sea el culpable de todos los males de la Argentina. El peronismo durante los últimos 70 años gobernó 33. Hubo dictaduras, hubo gobiernos del radicalismo. El propio gobierno de Macri fue un gobierno construido sobre bases políticas del radicalismo, del PRO y que terminó su mandato", aseguró el actual auditor de la Auditoría General de la Nación.

En esa misma línea, Pichetto insistió en que "es un error de Macri y de algunos otros actores del PRO que ofenden y agravian diciendo que la culpa de todos los males la tiene el peronismo". Y resaltó: "Somos, parte de los días más luminosos y también de errores muy graves y calamitosos. Como también han ocurrido en gobiernos de dictadura y en gobiernos radicales".

No obstante, el ex senador aseguró que volvería a compartir una fórmula con el líder del PRO. "Me parece que las ideas que se defendieron son valiosas. La visión de una mirada ascendente en la sociedad... El mérito, el esfuerzo, la persona que estudia, que trabaja, que evoluciona y que piensa en crecer", justificó en ese sentido. "Yo creo en otras ideas y creo que el pueblo argentino en algún momento va a coincidir con esas ideas. El otro mundo es el mundo oscuro, una Argentina condenada a que todos sus habitantes sean pobres", remarcó.

Al tiempo que apuntó contra el actual Presidente y el papa Francisco: Me resulta inexplicable que Fernández, que también es producto de esa meritocracia de clase media que estudió, que construyó una carrera pública y política, desmerezca el esfuerzo y el mérito. No lo entiendo. Como tampoco entiendo al papa Francisco cuando sale haciendo una cita del Evangelio negando el mérito. No me entra en la cabeza"

Por otra parte, también se refirió al resultado de las Elecciones 2019 y consideró que "la gente votó por lo que pasó". "Los errores que Macri tuvo y que los asumió públicamente en las últimas apariciones. Creo fue como una catarsis. La evaluación la sociedad la hizo cuando votó en octubre. Entendió que la expectativa de un cambio, la visión del futuro la encarnaba la fórmula Fernández-Fernández", estimó.