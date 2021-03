El Gobierno de Mendoza impulsa desde hace un tiempo su independencia de Argentina. Al respecto, el diputado José Luis Ramón propuso que se convoque a "una consulta popular no vinculante" para conocer qué opinan los mendocinos al respecto.

"Ante la insistencia del exgobernador provincial, Alfredo Cornejo, de poner en agenda una posible independencia de la provincia de Mendoza, desde Protectora Fuerza Política consideramos necesario y urgente convocar a una consulta popular no vinculante al respecto´, manifestó el legislador en un comunicado de prensa.

Según el diputado, a través de las dos opciones "ser argentino, dejar de ser argentino", el mendocino podrá votar si quiere o no independizarse de Argentina. No obstante, Ramón consideró "separatista" la idea de Cornejo y el gobernador Rodolfo Suárez. Además, explicó que "el plebiscito se realizaría en consonancia con las elecciones provinciales, adjuntando en todas las boletas la definición del espacio político".

"Nuestra fuerza está convencida de que el ser mendocino es una identidad por sí misma, pero que se contiene sobre las bases del patriotismo nacional. Entendemos que es necesario terminar con esta discusión que alimenta grietas y fantasías absurdas", aseveró Ramón. Asimismo, reiteró que el "pueblo mendocino debe dirimir si Mendoza es Argentina o no".

Un intento de Mendoexit

Hace dos semanas, el gobernador Rodolfo Suárez reveló su supuesto ideal de “independencia” de la provincia de Mendoza, y si bien sostuvo que no se podría lograr, planteó que la provincia podría pensar en un sistema similar al que rige en los Países Bajos. En una entrevista a Infobae, explicó: "No podríamos llegar a ser independientes, pero que se acercaría a un sistema como el de los Países Bajos, antes que a la independencia, y a buscar que nosotros, por tener frontera, podamos cobrar algunos impuestos”. También expresó que buscaría otro sistema de coparticipación, y también “activar más pasos a Chile”.

Suárez, al responder preguntas de corresponsales extranjeros, consideró en primer lugar que la provincia “depende” de la coparticipación nacional, pero sí marcó que hay un “sentimiento de mendocinidad, que no pasa en otras provincias”.

“El mendocino se siente muy orgulloso de su provincia, y Mendoza sí tiene una marca. Una marca que tiene que ver con su mayor institucionalidad. Mendoza es una provincia que no es Formosa, aunque no me gustan las comparaciones y esté hablando de un colega. Pero acá el empleo público no ocupa al 90 por ciento de la población, como ocurre en otros lados. Acá hay producción, acá para nosotros es importante la recaudación, pero no podríamos llegar a ser independientes”.