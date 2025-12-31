Revés para Sturzenegger: la Justicia Federal confirmó la cautelar y frenó la desregulación del INV

Tras el desguace al Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV), digitado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, la Cámara Federal resolvió favorable el amparo que frena la eliminación de dos artículos del organismo clave para la producción del vino. "El Gobierno nacional quiere que esté a cargo de cinco empresas, y destruir la vitivinicultura", setenciaron desde el sector a El Destape. La resolución judicial fue celebrada por asociaciones y productores de vino de Mendoza y La Rioja, a pocos días de comenzar la vendimia 2026.

"La cautelar tenía el objetivo de frenar dos artículos. Yendo a la ideología libetaria, es lo que protege el derecho a la propiead. Es el titulo que le queda al propuctor que entregó la uva”, expresó el secretario general de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), Matías Manzanares, en diálogo con este medio.

Además de esta organización, quienes formaron parte del amparo fueron la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA). "Nos apremiaba porque entraba en vigencia el 1ro de enero, que es cuando comienza la cosecha", celebró.

Los dos elementos sobre los que Sturzenegger y Javier Milei quisieron pasar su motosierra son el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) y el Certificado de Elaboración y Circulación (CEC), considerados en el sector como claves para proteger a los productores locales y ayudar a frenar la monopolización del mercado.

"Esto está influenciado por dos bodegas grandes, una de ellas es Peñaflor. Ellos quieren que sea como la industria cervecera que la manejan cuatro empresas y se la quieren llevar a Buenos Aires. No toleran que desde Mendoza se maneje algo. Quieren destruir la vitivinicultra", setenció Manzanares sobre la Resolución 37/2025 firmada por el presidente del INV, Carlos Tizio Mayer, que beneficiaba a las más importantes como RP Baggio, Chandón, Norton, Fecovita y Grupo Peñaflor.

La importancia de su regulación

Según Manzanares, hay dos formas para que el productor de uva pueda vender su cosecha: una es a través de la entrega de kilos hacia la bogeda, y la otra es el contrato a maquila, que consiste en ofrecerla a cambio de un porcentaje de la producción de vino. En ambas opciones, el CIU garantiza por escrito la cantidad de materia prima entregada.

"El CIU es un instrumento bilateral que se arma con la voluntad del productor que vende la uva y el bodeguero que recibe. Es el titulo de propiedad del productor que entregó la materia prima. Dejarlo voluntario es desamparar al productor sin su derecho a la libertad y es por eso que fuimos a la justicia", explicó.

Además, describió que en tiempos de cosecha el productor necesita vender lo más rápido posible porque se echa a perder la uva. "Sturzenegger decía que el certificado podía ser voluntario, pero es obvio que frente a la desigualdad, la bodega nunca lo va a querer", sentenció.

Por su parte, el CEC es la declaración jurada de la elaboración del vino y es el instrumento que aporta conocimiento sobre la trazabilidad de la uva y su producción final. "No es lo mismo que la uva venga de Valle de Uco o que venga de otra zona de Mendoza, es una forma de tener control y registro de toda la producción en general", describió.

En este sentido, destacó que en todo el trabajo previo a solicitar la cautelar, hubo diez ministros de Producción de distintas provincias como Mendoza, La Rioja, San Juan, Catamarca y Neuquén que exigieron que se reincorporen estos artículos: "Nosotros conocemos la vitivinicultura, asi que no nos vengan a chapear. De esos 973 artículos, ya 900 estaban en desuso porque se fueron modificando. Y van quedando obsoletos. Ya no funcionaban”.

Cornejo y su contradicción

Desde la asociación que preside Manzanares creen que el Gobierno de Alfredo Cornejo tiene una conducta contradictoria con la producción de vino. Por un lado, alienta la diversificación de la economía al preponderar la agenda minera que pone en riesgo un recurso clave como el agua, y por el otro lado, aumenta la inversión en fumigaciones como la mosca botrana, una plaga que hace años no se combatía con tanta vehemencia.

"Su política esta orientada en la minería y todas las entidadades vineras vamos a estar observando porque el agua tiene que tener la prioridad para el consumo humano. Cornejo marcó otra linea y ahi es donde nos preocupa", planteó.

Sin embargo, el viñatero hizo alusión a que incluso los funcionarios de Cornejo y él mismo, un aliado estratégico de Milei, resaltaron la importancia del CIU y el CEC. "El propio Ministro de Mendoza y San Juan expresaron su necesidad, y hasta el propio gobernador Cornejo lo manifestó publicamente", lanzó Manzanares en oposición al Gobierno libertario.

En vísperas de la vendimia

La situación de la cosecha se complejiza año a año. Manzanares describió una baja inversión en producción, en un contexto en que la botella de vino no aumenta hace 20 meses. "Se estiraron los plazos de pago de la cosecha, aumentó la energía eléctrica, los insumos, y todo se complejiza por la falta de riego", advirtió el productor, que también apuntó contra la falta de liquidez para levantar la uva.

"Ya deberían salir creditos para levantar la cosecha, y tiene que haber una señal para exportar vino a granel para que este puda repuntar. Si no se van a fundir todos los productores, se van a rematar los campos", alertó.