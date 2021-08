Con datos, el gobierno nacional desmintió a Mendoza por las inversiones

Kulfas y el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Merediz, cruzaron al ministro mendocino por apuntar contra la gestión.

El Gobierno Nacional desmintió con datos al ministro de Economía mendocino, Enrique Vaquié, quien mostró su descontento con la gestión de Alberto Fernández. A través de las redes sociales, el funcionario provincial había afirmado que se preocupan por el sector privado y cruzó al gobierno nacional. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo publicaron cifras que exhiben el el fomento de la inversión productiva.

En el marco del Primer Foro Jóvenes de la Industria Nacional de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza, realizada durante el viernes, Vaquié expresó: "A diferencia de la política del Gobierno nacional sostenemos que la iniciativa privada es el camino para que los efectos de la crisis que atraviesa el país se reduzcan. Por eso fomentamos la inversión y el empleo con programas directos como MendozaActiva, Enlace y Enlazados".

Durante el mismo foro, a través de un encuentro virtual vía Zoom, el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, afirmó: "Quiero destacar el programa que implementamos con la provincia de Mendoza que arrancó medio flojito, pero que esperamos que se pueda desarrollar en las próximas semanas y que tiene que ver con la promoción del empleo en la provincia". Y sostuvo: "El programa permite que 1000 empleos del sector industrial y agroindustrial en el período de 3 años tengan una reducción en los aportes y contribuciones a la seguridad social, incentivos bien concretos para que empresarios puedan incorporar más personal".

A su vez, el titular de la cartera de Desarrollo Productivo agregó: "Hemos tenido muy pocas presentaciones, por eso destacamos que el gobierno de la provincia tome un papel más activo en materia de difusión. Es importante aclarar que es la provincia la que tiene a su cargo la primera selección". Y allí apuntó directamente contra la gestión en Mendoza: "Digo esto porque se dijo erróneamente que se rechazaron 11 presentaciones y en realidad no rechazamos nada, eran presentaciones que no eran parte de los sectores que estaban seleccionados, y que debieron haber sido dejado de lado previamente por la provincia porque no cumplían los requisitos del acuerdo que firmamos".

Por su parte, el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Guillermo Merediz, decidió cruzar a Vaquié en Twitter remarcando datos sobre las inversiones realizadas. "Desde diciembre de 2019, el Gobierno Nacional lanzó 31 líneas de crédito por 230 mil millones de pesos. Se trata de financiamiento para inversión productiva, capital de trabajo, desarrollo federal y desarrollo exportador". Y sumó: "Desembolsamos más de $1.450 millones en asistencia directa para desarrollos innovadores de la Economía del Conocimiento a través del Programa Soluciona".

En esa misma línea, el dirigente del oficialismo sumó: "Invertimos más de $1.800 millones para fomentar el desarrollo de proveedores locales. Llevamos otorgados Aportes No Reembolsables por $428 millones para que MiPyMEs y emprendedores mejoren su competitividad". Y lanzó: "Ya asistimos con más de $350 millones para el fortalecimiento de centros regionales e instituciones de apoyo y promover la capacidad exportadora de las MiPyMEs y cadenas de valor". Para cerrar dejó en claro que, solo en Mendoza, el Gobierno Nacional movilizó recursos por más de $29.300 millones para sostener y reactivar el entramado productivo. "No hay peor ciego que el que no quiere ver", sentenció.

La respuesta de Merediz