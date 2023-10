Memorándum: Parrilli confirmó que presentó un recurso de apelación a la Corte Suprema

El senador nacional afirmó que "lo que están haciendo con la causa del Memorándum con Irán es una aberración jurídica en todo sentido". Aseguró que "es clara la persecución contra Cristina" Kirchner.

En el marco de la causa por el Memorándum con Irán, el senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli confirmó la presentación de un recurso de apelación ante la Corte Suprema tras denunciar que lo que "están haciendo con la causa es una aberración jurídica en todo sentido”. Aseguró que se trata de una "clara persecución" contra Cristina Kirchner.

En diálogo con El Destape Sin Fin, el legislador detalló que “al testigo más importante" de la causa "que era Robert Noble, nunca lo citaron” y remarcó que “(Daniel) Rafecas dijo en dos oportunidades que no había delito". Al respecto, disparó: "A los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballesteros los apartaron porque no los manejaban. Y, ahora, los jueces (Diego) Barroetaveña y (Diego) Petrone, dos jueces claramente macristas, como no les gustó lo que decidía el tribunal, hicieron sortear un nuevo tribunal y poner otro”.

En este sentido, afirmó que “es clara la persecución contra Cristina" y que "quieren hacer desaparecer al Kirchnerismo y a Cristina Kirchner”. Y advirtió: “La impunidad de Cristina ya fue. Ya fue condenada, ya la proscribieron y ya intentaron matarla”. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apeló el lunes los fallos emitidos por la Cámara Federal de Casación Penal en los que le habían revocado el sobreseimiento en su favor en las causas conocidas como "Hotesur-Los Sauces" y "Memorándum de entendimiento con Irán".

Por otra parte, se refirió a la situación de la jueza Ana Figueroa y lo calificó como “un desastre" al asegurar que "la desprestigiaron". Según explicó Parrilli, "Figueroa en su momento ordenó la reapertura de la causa del Memorándum y ahora dicen que es kirchnerista". Sobre ella, remató: "Puede fallar a favor o en contra del kirchnerismo. Lo que les molesta de Ana Figueroa es que no les obedece”.

Elecciones 2023

Por otra parte, el senador habló sobre el panorama electoral y señaló: “Estamos ante una democracia limitada y condicionada" ya que "las elecciones están teñidas por la proscripción y la violencia”.

“No se quiere investigar el intento de magnicidio contra Cristina. Hay muchos elementos que están ligados a Gerardo Milman y a Patricia Bullrich y no los quieren investigar”, planteó en la misma línea. Y cuestionó: “Miman se ríe de la jueza (María Eugenia )Capuchetti, que es una jueza macrista y puesta por Macri”.

En este sentido, apuntó contra la candidata de Juntos por el Cambio y dijo que “siempre usó la violencia como un instrumento de acción política”. Y sumó: “Bullrich además de ser violenta no sabe nada. No sabe de economía. No tiene conocimiento del Estado. Y sobre lo que dijo de las escuchas, tendría que modificar la Constitución”.

Por otra parte, apuntó contra los dichos de Javier Milei y afirmó: “No sólo hay un problema de negacionismo. Están reivindicando a la dictadura militar y al Terrorismo de Estado. Reivindican esas políticas y reivindican ese modelo económico que llevaron adelante”.

“Tengo esperanzas en que el pueblo argentino tome decisiones que no impliquen una vuelta al pasado”, advirtió. Por último, concluyó: “Hay cosas que no se hicieron bien. Pero tenemos el único candidato que está poniendo el pecho para ir para adelante y resolver los problemas de la gente”.