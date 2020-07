Tras desementir la fake news, Alberto Fernández reveló cómo fue su charla con Duhalde sobre Cristina Kircher

El presidente Alberto Fernández reveló cuáles fueron los temas que charlo con el exgobernador Eduardo Duhalde y contó que le dijo sobre la fake news de Nancy Pazos.

Luego de desmentir una columna de la periodista en Infobae donde aseguraba que Duhalde le aconsejó deshacerse de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el jefe de Estado cuestionó a quienes quieren dividir al peronismo.

Alberto se refirió al asesinato del ex secretario de CFK, Fabián Gutierrez, y criticó con dureza las acusaciones que apuntan contra el kirchnerismo sin demostrar ninguna prueba. "Hay quienes se esmeran por vernos en lugares distintos, ayer nosotros vimos con estupor lo que dijo Cambiemos porque realmente fue abierto a sembrar dudas, ampliar la grieta y generar discordia en el que los argentinos no la están pasando bien", cuestionó en declaraciones a De Haberlo Sabido, que se emite por FM Millenium, 106.7

En esa línea, resaltó que a eso se suman quienes quieren "dividir" al Frente de Todos y dirigió los cañones contra la nota de Pazos. "Toda la nota, todo lo que dice es falso", afirmó.

Y reveló: "No solamente desayuné con Duhalde, si no que él me comentó que había hablado con Cristina, que había hablado muy bien, destacó la importancia de Cristina en el espacio. Me dijo todo lo contrario a lo que dice la nota".

El Presidente consideró que se escriben ese tipo de notas "para que alguien crea que en la cabeza de Alberto Fernández radica la absurda idea de tirar compañeros por la ventana". Además dio a conocer los mensajes que cruzó con Duhalde tras la publicación de la columna.

"Tengo el WhatsApp de Duhalde preguntándome de dónde salio esto. El que me advirtió de la nota fue Duhalde", señaló.