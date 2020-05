Polémico editorial: a Jonatan Viale no le gustó que Alberto Fernández pida calma por la cuarentena y le respondió

En un vergonzoso editorial, Jonatan Viale cruzó a Alberto Fernández después de la entrevista que dio a TN este lunes. En ese sentido, el periodista ultramacrista volvió a subirse a la militancia del fin de la cuarentena y aseguró que "no es ansiedad, es sobrevivir".

En el primer programa de Verdad Consecuencia con la conducción de María Eugenia Duffard y Luciana Geuna, el presidente de la nación se refirió al período de aislamiento social obligatorio y preventivo, y aclaró: "Hay que ver cómo evolucionamos de acá al 10 de mayo". Y agregó: "En verdad, nosotros tenemos que tener conciencia como pueblo de lo que fuimos capaces de hacer, esto es un gran logro social que tenemos como país. Lo que no podemos hacer es dejarnos llevar por la ansiedad de algunos y tirar por la borda todo el esfuerzo".

Por eso, furioso por el pedido de calma para la población, el expanelista de Intratables cuestionó el posicionamiento y afirmó: "El presidente decía que no hay que dejarse llevar por la ansiedad de algunos, pero creo que la palabra que define la sensación que nos invade a los argentinos no es ansiedad. No estamos ansiosos, estamos preocupados, angustiados porque no tenemos idea del futuro que nos espera".

"Se trata de incertidumbre, que es el peor estado de ánimo posible porque no sabés lo que viene, ni cuándo termina este castigo bíblico insoportable", describió. Y profundizó: "¿Qué preocupa más a los argentinos hoy? ¿El coronavirus o la economía? Obviamente las dos cosas pero según Sinopsis, cuando esto comenzó la preocupación era coronavirus era de 80% y economía 16%, y a medida que pasan los días aumenta la preocupación económica porque los argentinos seguimos acumulando deudas, no aguantamos más".