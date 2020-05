Peñafort habló de la campaña de Clarín y acreedores contra Alberto Fernández y fue lapidaria

La abogada Graciana Peñafort extendió la revelación del periodista Horacio Verbitsky sobre el plan del Grupo Clarín y acreedores de la deuda para ir por "la cabeza" de Alberto Fernández. La responsable de Asuntos Jurídicos de la Cámara Alta afirmó en El Destape Radio: "Le pusieron un precio a la cabeza de Alberto porque no es un presidente que cumpla con sus intereses".

"Viendo las operaciones contra Alberto, contra Guzmán (ministro de Economía), a favor de los buitres, es tan claro todo...", aseguró en una comunicación con el programa de Dady Brieva en esa emisora. "Hay que seguir explicando la contradicción de intereses que hay. No hay que pelearse con Clarín, hay que generar muchos medios que tengan la misma cantidad de difusión a las desmentidas de las notas de Clarín", manifestó una de las abogadas clave en la Ley de Medios, funcionaria del Senado y defensora letrada de Amado Boudou.

Justamente, sobre la operación de prensa que sufrió hoy el ex vicepresidente, ex ministro de Economía y ex titular de la Anses, Peñafort explicó: "Me enoja mucho cuando hacen este tipo de cosas. Hablé con Amado y no tenía en mente trabajar para La Rioja", reveló.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, contó en una entrevista que mantuvo una conversación cotidiana con el ex vicepresidente Amado Boudou y le comentó un asunto que debían resolver sobre la provincia por el nivel de endeudamiento que tienen los empleados públicos. El ex ministro de Economía le dio un consejo sobre qué podía hacer. Esa simple conversación entre “compañeros” fue transformada por el Grupo Clarín y sus medios satélites en una noticia de que el ex funcionario iba a trabajar como asesor de Quintela. Claro, era una fake news. Reproducida como tal por Clarín y La Nación.

"A Boudou no le han pagado ni su pensión", contó Peñafort. Y agregó que "pareciera que le están diciendo 'no vas a trabajar mas'" por lo que consideró: "Lo que hizo Amado con las AFJP hizo las diferencias. Quienes se vieron perjudicados ahora intentan hacer la diferencia de ellos. Eso explica lo de Amado, lo veo con nitidez".