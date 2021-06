La advertencia de Alberto Fernández por el cuidado del medio ambiente

El Presidente advirtió que durante mucho tiempo "el medio ambiente se descuidó y mucho". Además, convocó a llevar a cabo un desarrollo industrial que preserve el ecosistema.

En el marco de la promulgación de la Ley de Educación Ambiental Integral (EAI), el presidente Alberto Fernández advirtió que durante mucho tiempo "el medio ambiente se descuidó y mucho", por lo lo cual, instó a la necesidad de un desarrollo industrial que preserve el ecosistema y aclaró que "el problema ambiental del futuro sino del presente".

"El medio ambiente se descuidó y mucho. Fue dejado en un segundo plano. El desarrollo fue desatendiendo el ambiente en el que vivimos: la tierra que cultivamos, el aire que respiramos, el agua que disfrutamos. Todo fue pasando a un segundo plano en procura de un desarrollo que hacía cada vez menos vivible el planeta", aseveró el mandatario al encabezar el acto. En esa línea, recalcó que el problema ambiental "no es una demanda del futuro, sino del presente", a lo cual, llamó a "construir ya" un cambio de cultura y de paradigma para "entender el desarrollo de otro modo".

"El desarrollo industrial exige un crecimiento igualitario y que no contamine, que no haga menos vivible el lugar donde estamos. Exige que podamos alcanzar el objetivo de vivir más cómodamente preservando el ambiente en el que vivimos", indicó el Presidente. Además, planteó que "la mejor muestra de lo que el hombre fue capaz de hacer con su planeta la dio el tiempo de pandemia" y ejemplificó que "el mundo se recluyó en sus casas, se encerró, dejó de circular con sus autos, de tirar basura por la calle".



En ese sentido, Alberto enumeró: "De pronto descubrimos que el agua se volvía más transparente, que el aire se hacía más respirable, animales salvajes empezaron a salir. Eso pasó porque nosotros nos encerramos". Y disparó: "Esto lo que da cuenta es que nadie le hizo más daño al mundo que los seres humanos. Y esto debe cambiar, no pensando en el futuro, sino en el presente. No se puede seguir viviendo con la lógica del presente. Cada desatención al presente es daño que nos hacemos a nosotros mismos".



Tras ley que fue aprobada por unanimidad en el Congreso, Fernández consideró que la norma "es muy importante porque se trata de generar conciencia en las nuevas generaciones" y apuntó que "hizo falta que la contaminación enferme al mundo para ver que hay que mantener la casa común en condiciones vivibles". Y sentenció: "Es imperioso entender y asumir el cuidado del medio ambiente como una necesidad social. Esta ley es la obligación de educar a nuestros hijos de que el ambiente tiene una importancia superior".