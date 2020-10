Cabandié: "Los incendios son intencionales y la justicia no acciona"

El ministro de ambiente de la Nación, Juan Cabandié, denunció que los incendios en la zona de Córdoba y otras provincias de la Argentina son intencionales y afirmó que la situación es crítica en algunas regiones. El funcionario apuntó contra la Justicia debido a que tras más de seis meses de quemas irrestrictas no hay un detenido.

"La situación en Córdoba es muy grave, porque hay una acumulación de material combustible producto de la la sequía prologanda y que es de las más contundente de las últimas década. A eso hay que sumarle la falta de lluvia y el aumento del calor", explicó en una entrevista en El Destape Radio.

Cabandié sostuvo que en el Delta del Paraná ocurre una situación similar, aunque advirtió que allí llevan más de seis meses." Hay muchos que realizan quemas para especulación inmobiliaria. Está comprobado que los incendios son intencionales. Hay negligencia de quienes deben prevenirlos”, manifestó.

El ministro aseveró: "Los ganaderos no dejan de prender fuegos. Los apagamos y los vuelven a prender. Son ecosistemas necesarios para la vida y el planeta. Es una actitud irresponsable y la justicia no actúa. La justicia no detuvo a nadie después de 6 meses de incendios en el Delta. Parece que están mirando para otro lado”.





En ese sentido, Cabandié profundizó: "En invierno siempre queman pastizales. Este año empezaron a hacerlo en marzo, por la sequía extrema del Paraná. La sequía del Paraná responde a la falta de lluvias en el Amazonas y esto tiene que ver con la extrema deforestación de la selva amazónica. El cambio climático es una realidad”.



El ministro sostuvo que "está bien que nos escandalicemos con lo que pasa en el Amazonas, pero acá tenemos que hacer lo mismo. Nos está pasando lo mismo que a Brasil. Tenemos que penalizar el delito de deforestación".

Cabandié apuntó contra el juez Alonso de Paraná por no intervenir con detenciones y se preguntó si la Justicia tiene intereses detrás de las quemas. A su vez, recordó que se presentó en la Justicia con una denuncia penal para evitar que continúe la proliferación de incendio que destruyen el medio ambiente y además generar un importante gasto al Estado que debe ir a apagarlos.

"Nos cuesta por día 20 millones de pesos diarios apagar los fuegos del Delta del Paraná. Nosotros no tenemos problemas de hacer nuestro trabajo, pero queremos preservar el ambiente", sostuvo.

Cabandié explicó que hay diez provincias con fuego 2,8 millones de hectáreas de bosque nativo. "Estamos asistiendo a zonas donde las llamas alcanzan el quebracho colorado y destruye bosques nativos".

El funcionario expresó que en el Congreso Máximo Kirchner presentó un proyecto con el apoyo de la oposición para impedir que las tierras producto de los incendios sean utilizadas para la producción. Además explicó que es necesario tipificar el delito por los incendios.