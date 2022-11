Máximo Kirchner: "Hay que discutir los vencimientos de deuda"

“El préstamo del FMI no lo usaron para mejorar el sistema sanitario, pero les aseguro que al sistema de salud le van a hacer pagar parte del pago de la deuda", afirmó el líder de La Cámpora, en el cierre del Encuentro Nacional de Salud en Gualeguaychú.

El diputado nacional del Frente de Todos Máximo Kirchner encabezó este sábado el cierre del 9° Encuentro Nacional de Salud en Gualeguaychú, Entre Ríos, en el que reclamó "discutir" la curva de vencimiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tomada durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Cuando hablamos de los vencimientos deuda, cuando le contamos a los argentinos la curva de vencimiento de nuestro país, porque es lo que hay que discutir, no es porque tenga una cuestión contra el endeudamiento, sino por lo irracional y criminal del endeudamiento de Macri, que tiene varios impactos y dimensiones", lanzó el líder de La Cámpora.

En ese marco, el legislador preguntó de "donde piensan que van a salir los recursos para pagar esas deudas" y afirmó: “El préstamo del FMI no lo usaron para mejorar el sistema sanitario, pero les aseguro que al sistema de salud le van a hacer pagar parte del pago de la deuda y esto tenemos que tratar de evitar, discutir y debatir"

Luego reconoció que "a cada uno de los que está acá nos da tristeza ver cómo esta el país", señalando que "entre el 2003 y el 2015 entendimos y pudimos recuperar la esperanza y salir de ese lugar de donde nos habían quebrado la autoestima, a finales de los 90".

"La Argentina si puede y no me molesta decir eso, porque los que pudimos somos nosotros. No voy a dejar que nos roben las palabras, el cambio somos nosotros. Basta de ir para atrás”, lanzó, en referencia al slogan y al nombre de la alianza opositora Juntos por el Cambio.

En el escenario, Kirchner estuvo acompañado por ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, y el diputado Daniel Gollán. También participaron la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez; su par Chaco, Carolina Centeno; y el intendente de Gualeguaychú, Esteban Piaggio.

Por otra parte, el líder de La Cámpora insistió en la iniciativa de una "integración del sistema de salud" público, privado y obras sociales al sostener que "no es un gasto, es una inversión".

“Cuando la compañera Cristina (Fernández de Kirchner, vicepresidenta) pide la integración del sistema de salud no significa estar en contra sino de mejorar. Si algo nos demostró la pandemia es la necesidad de integrar un sistema de salud”, expresó.

El también principal referente de La Cámpora dijo que “cuando defendemos una política pública enseguida pareciera que buscamos suprimir la existente. La salud no es un gasto, es una inversión. A algunos le puede parecer una mera cuestión semántica, pero cuando nuestro pueblo que abona sus impuestos con el esfuerzo de su trabajo escucha la palabra gasto los mal predisponen”, dijo.

Al respecto, planteó que es necesario "saber dónde tienen que estar los hospitales de cabecera para que no sea tan difícil para los argentinos acceder a un sistema de salud de calidad". "Los que vivimos en el Interior sabemos muy bien de las privaciones del sistema de salud y de especialistas que se viven en nuestro país”, aseguró.

Durante su exposición, hizo hincapié en el trabajo de los médicos y sanitaristas durante pandemia, recordando que "el desconocimiento de cómo se transmitía la enfermedad, el impacto y a que sectores podía impactar más", fue "muy bravo". En ese sentido, destacó que "los médicos entregaron todo para salvar argentinos, sin embargo, el laburo hecho a mí entender no ha sido tan valorado como debería ser”.

Según Kirchner, “no comprender el dolor que dejó el encierro de la pandemia es inhumano y recuperar los márgenes de tolerancia y resolver capacidad de resolución de los conflictos. El aumento de la ansiedad, de las depresiones, nos reclama a los que creemos en la gente” y denunció una campaña de “desánimo, tristeza e incertidumbre que lleva a la sociedad a no involucrarse en la política”.

La política de salud es otro de los temas que ha causado enfrentamientos y cruces dentro del oficialismo. A finales de octubre pasado, la ex mandataria cuestionó al Gobierno nacional, por haber autorizado un nuevo incremento en las prepagas, lo que representó una suba anual que trepó al 114%.

Como en otras presentaciones, el dirigente camporista trasladó “el saludo de la compañera", en referencia a su madre, para los presentes. Estos respondieron con el canto “Cristina presidenta”.