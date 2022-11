Máximo K a Rossatti: "Si quiere gobernar un país, tiene que ganar elecciones"

El diputado nacional del Frente de Todos, Máximo Kirchner, habló de la actualidad del gobierno, del Poder Judicial, del acuerdo con el FMI y de la situación económica

El diputado nacional, Máximo Kirchner, habló de la actualidad política del país y opinó que "está gobernando, en parte, el Poder Judicial". Kirchner apuntó directo contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y lanzó: "Si quiere gobernar un país tiene que ganar elecciones". En diálogo con el programa El Método Rebord, Máximo se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a la actualidad del Gobierno y la situación económica como también al surgimiento de La Cámpora.



El diputado del Frente de Todos hizo un repaso por varios tópicos. Habló, por ejemplo, del clima de época del 2001, opinó que "fue bravo" y trazó una comparación con cierto clima de desesperanza que vive el mundo hoy. "Los pibes y las pibas no encontraban laburo, los padres lo perdían. El rango de desocupación en el '95 era de 12 o 13 puntos, gente que no terminaba de hacer sus aportes, un mundo en el que parecía que no había más ideas de las que se estaban implementando. La agenda del futuro no parecía muy tentadora y lo que ves ahora no está muy lejos", analizó Máximo.

El surgimiento de La Cámpora

Máximo habló sobre cómo se fue formado el espacio de La Cámpora y contó que fue a partir de que llegaron compañeros y compañeras que militaban junto a Juan Carlos Dante Gullo, que habían participado en la experiencia de Hijos y otros que se habían acercado a Néstor Kirchner en 2001 y 2002. "En el 2006, si no me acuerdo mal, le entregan los atributos de Héctor Cámpora a Néstor", contó Máximo y destacó que fue una figura que quedó "al costado de la historia" y dijo: "La verdad es que había sido un muy buen peronista".

Máximo agregó que la elección del nombre para la agrupación fue una manera de reivindicar a alguien que tenía mucho diálogo con la juventud, que fue muy querido por ellos y que fue quien llevó adelante la campaña "Cámpora al gobierno Perón al poder".

Sobre la deuda con el FMI

Sobre la deuda que el ex presidente Mauricio Macri tomó con el Fondo Monetario Internacional apuntó: "Quieren esquilmar a la Argentina producto de las necesidades que generó el hiperendeudamiento y al mismo tiempo ellos mismos te dicen que están preocupados porque los chicos se van de la Argentina". Además, sobre la votación en el Congreso para aprobar el acuerdo de pago con el Fondo, Máximo recordó su salida como jefe de bloque a raíz de ese posicionamiento y recuperó: "Yo creo que se podía discutir mucho más, que podríamos haber discutido mucho más".

También opinó que al haber sido "un préstamo político" la resolución tendría que haber sido política. "Y más aun si la decisión nuestra es decirle a la gente que va a ser 'todo bonito', es un error. Cuando el presidente anunció que no iba a haber suba de tarifas, que se había solucionado un problema...Es verdad que la debilidad Argentina hacía que quizás el poder económico hubiese decido avanzar y hacer una corrida, pero bueno si entendés que esa posibilidad existe contále a la sociedad por qué es.. porque sino después la gente no entiende... ¿Después del acuerdo mejoramos o empeoras? están los números", analizó y concluyó: "Para mi se tendría que haber seguido negociando más duramente y explicarle a la gente".

Sobre la participación de Sergio Massa en el Frente de Todos

Luego de mencionar la crisis que se produjo al interior del Frente de Todos producto de las diferencias frente al acuerdo con el FMI, Máximo mencionó "lo difícil que fue" darle forma de coalición al espacio y cómo previo a la elección del 2019 comenzaron a entablar diálogo con dirigentes que tenían cercanía al macrismo. "Las conversaciones por ejemplo con Massa, lo llevamos adelante con Wado", contó y recordó las elecciones del 2017 que fueron una suerte de medición de cada una de las fuerzas.

"En la llegada de Massa y muchos compañeros y compañeras más, Alberto estaba recién empezando a hablar con Cristina allá por el 2018 y 2019, hubo que trabajar mucho", contó Máximo y dijo que "hubo que salir a convencer" a mucha gente sobre la decisión de Cristina de elegir a Alberto como candidato a Presidente. Y agregó: "Si se ganó en 2019 es por lo hecho como Gobierno y porque demostramos después cuando dejamos de ser gobierno que estábamos preparados para recibir presiones y que no íbamos a entregar a la gente".

Consultado sobre la idea instalada que sostiene que Alberto fue quien llevó a Massa al Frente de Todos, Máximo respondió: "No es así". Además dijo que en la elección del 2019, su opción era Cristina presidenta, no Alberto. "Pero la que tiene razón y tuvo razón ella porque había que ganar y se ganó", consideró.