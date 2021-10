Periodista de C5N se cruzó con candidato de Cambiemos y lo dejó en ridículo

Un periodista le enumeró las políticas contra las PYMES perpetradas por el macrismo.

El periodista Fernando Borroni le hizo pasar un mal momento al candidato a diputado nacional por Neuquén, Carlos Eguía, por las políticas públicas de Mauricio Macri que afectaron la economía y las PYMES.

En una entrevista en C5N, Eguía había pedido dejar el pasado atrás y mirar cómo salvar a la Argentina. "No importa si en tal época cerraron 26500 PYMES y si los impuestos que hoy se pagan en la Argentina son 8000 o el número exacto de 163. No importa si acertamos el número o no, lo importante es ver cómo recuperamos el país", pidió.

Borroni salió al cruce molesto al considerar que Eguía quería borrar el pasado de las políticas del macrismo. "Usted dice que no importa cuando se cerraron las PYMES, pero sabe que sí importa, porque hay responsabilidad política. Hay medidas que se tomaron como un tarifazo que no era porque las garrafas salieran más caras sino porque Aranguren era ministro y tenía pedido de las petroleras. No le dieron un sólo crédito a las PYMES y devaluaron", sostuvo.

El periodista de C5N continuó con el cruce a Eguía al sostener que el macrismo cometió un "industricidio en la Argentina" porque "multiplicaron el desempleo, cerraron fábricas como nunca en la Argentina y nos endeudaron a cien años". Por último le pidió al candidato a legislador que hable desde el lugar político que tiene y se responsabilice por las consecuencias del macrismo en el país.

"Lo que usted dice lo hace defendiendo un gobierno que representa a un espacio político. Entonces su palabra vale en función de lo que hicieron cuando fueron gobierno, sino todos hablamos como si no tuviésemos pasado. Las 25 mil PYMES que cerraron tienen pasado", lo cruzó.

Eguia, Carrió y las indemnizaciones

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió se mostró en las últimas semanas con Eguía en recorridas que hizo en el sur de la Argentina. La ex diputada pidió eliminar las indemnizaciones por despido y contó que echó a dos empleadas.

"Hay que simplificar impuestos, discriminar entre Nación, Provincia y Municipios, hay que bajar impuestos y tener programas sociales y universales como el ingreso ciudadano. Y hay que terminar con la indemnización que a las Pymes las funde", afirmó Carrió en un encuentro con vecinos de Neuquén.

La legisladora contó que tuvo que pagar "una fortuna" a las dos empleadas domésticas que despidió en el último tiempo. Según dijo Carrió por la prohibición del despido con doble indemnización tuvo que “pagar una fortuna a una chica que trabajó conmigo como empleada doméstica un mes y diez días. Y ni hablar de otra que tuve 6 o 7 años”.