Macri usó una frase de Cristina y elogió a Maradona ante liberales

El ex presidente habló de la inmigración y la economía en una cena de la Fundación Libertad.

El ex presidente Mauricio Macri dio un breve discurso en la cena que realizó la Fundación Libertad con referentes conservadores de la Argentina. En la presentación, el discutido líder de Cambiemos pronunció una frase de Cristina Kirchner al decir que "no existe la magia" en política y elogió al astro del fútbol Diego Armando Maradona.

"Con ideas claras, con planes, con equipo, porque no hay magia, no hay magia. El único mago que tuvimos fue Diego Armando Maradona y se nos fue. Hay que arremangarse y trabajar", dijo Macri en el diálogo con Vargas Llosa en la fundación Libertad al exponer los mecanismos de gobierno en caso de que vuelvan al poder en 2023. La frase acerca de la magia fue utilizada por Cristina Kirchner cuando quiso visibilizar los ejes de su gestión y destacar que las mejoras laborales, salariales y de condiciones de vida no fueron magia sino resultado de las políticas de Estado del kirchnerismo.

Macri utilizó como si fuera un dato real la inmigración de argentinos a Europa por la crisis argentina. "Lamentablemente Latinoamérica, por las inestabilidades que hemos marcado, ha sido un expulsor de talentos al mundo, pero este último proceso marcó algo inédito", afirmó el ex jefe de Estado.

El político contó que se entrevista con argentinos en el mundo. "Trato de decirles en Madrid, en Uruguay y en Miami, en todos los lugares que han elegido, que tienen todas las razones por la decadencia argentina, pero tal vez fue en el timing equivocado, porque creo que la Argentina fue tal vez de los primeros en crear el populismo con Perón y Evita y va a ser uno de los primeros en terminar con el populismo", contó.

Luego llamó a que vuelvan a la Argentina pese a que deban resignar dinero. "Entiendo que tienen seguridad jurídica y un sistema que los acompaña con sus talentos, pero no es su casa. Tu casa es una sola, tus olores, tus paisajes, tus amigos, tus costumbres están donde naciste y este es un lugar único. Quizás tengas éxito económico, pero vas a amputar una parte de vos mismo", argumentó.

Bullrich: "El cambio viene con dolor"

Otra de las que habló en la cena de la Libertad fue Patricia Bullrich. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, protagonizó un discurso en el que habló de un cambio difícil y con dolor en medio de la interna de Juntos por el Cambio.

"Yo sé que el cambio es difícil y es con dolor y es con esfuerzo, ahora les hago una pregunta, ¿qué vamos a elegir? la mediocridad de la decadencia o la valentía del cambio con esfuerzo y con dolor", lanzó Bullrich.