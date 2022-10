Macri propuso mandar a las Fuerzas Armadas a "solucionar" el conflicto con los mapuches

El exPresidente quiere darle a las Fuerzas Armadas "un rol mucho más activo en la defensa de la seguridad nacional". Así, abonó a la idea de Patricia Bullrich de modificar la ley de Seguridad Interior.

El ex presidente Mauricio Macri se manifestó a favor de instalar la presencia de las Fuerzas Armadas en el sur del país, luego de que Alberto Fernández mantuviera una reunión el martes con representantes de la comunidad mapuche. Llamó a darles "un rol mucho más activo en la defensa de la seguridad nacional" para lo cual es necesario modificar la ley de Seguridad Interior.

"A las Fuerzas Armadas hay que darle un rol mucho más activo en la defensa de la seguridad nacional, sobre todo en el tema Vaca Muerta", afirmó el ex mandatario En un reportaje en La Nación+. En ese marco, se preguntó "cómo puede ser que el Presidente se siente a dialogar con seudomapuches, que ni siquiera son mapuches, un pueblo originario, porque vienen de Chile, para ver si se puede hacer un gasoducto que le puede cambiar la vida a los argentinos".

Los dichos del fundador del Pro aluden a la pregunta del conductor Jonatan Viale, que le consultó sobre la propuesta de la titular del Pro, Patricia Bullrich, de modificar la ley de Seguridad Interior para enviar a las Fuerzas Armadas a las zonas donde se registraron conflictos con la comunidad mapuche.

Relación con Larreta

Macri también se refirió a su relación con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmando que están en una buena situación. "Son muchos años trabajando juntos", recordó. Consultado sobre diferencias con el alcalde capitalino, el fundador del Pro expresó que "hay visiones distintas, concurrentes otras, pero trato de ayudarlo para que pueda expresar sus propuestas y sus ideas".

Luego, expresó que cree "en la competencia, en los liderazgos nuevos", recordando que "siempre" formó "equipos, en la empresa, en la Ciudad, en la Nación". Y preguntó: "¿Cuántos dirigentes tiene el Pro en la cancha?".

Por otra parte, aludiendo a los varios posibles candidatos del Pro, señaló que a "un país lo hacen un conjunto de dirigentes" y que "los políticos no generamos la riqueza, la gente lo genera". En ese sentido, ejemplificó que "Barack Obama fue un gran presidente, pero Bill Gates hizo grande a Estados Unidos", y señaló "a nuestro Jeff Bezos lo expulsamos a Uruguay", en referencia a Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre.

Apelando a términos futbolísticos, señaló que "los políticos, en términos futbolísticos, somos los cancheros: cortamos el pasto, ponemos las rayas y las redes, pero la gente hace los goles". En ese sentido, marcó que "de un año para acá, todos los que quieren ser papá están avanzando en la dirección del cambio", en referencia a los posibles nombres del Pro. "Están soltando amarras y lo veo como positivo", agregó.

Sin embargo, ratificando su rumbo de endurecimiento de su política antiestado, el ex presidente señaló que el "populismo" es "contagioso". "Y en nuestro espacio hemos ido adquiriendo la costumbre de (decir) 'y bueno, si creamos un nuevo sistema de privilegio, o creamos un organismo nuevo'. Y no va más, a la gente no le podemos robar más de su trabajo con impuestos", lanzó.