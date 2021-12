Macri: "Los mapuches truchos te usurpan la casa en el sur"

El ex presidente atacó el reclamo de los pueblos del sur y elogió la inversión de argentinos en el extranjero.

El ex presidente Mauricio Macri atacó a los mapuches que reclaman en el sur por los territorios y los acusó de ocupar viviendas o de prenderlas fuego. De forma insólita, el ex funcionario dijo que las personas que tienen ahorros compran viviendas en países como Estados Unidos.

"Por eso cuando la gente tiene un manguito se compra un departamento en países como ese, donde si alguien te ocupa un departamento, vas al juez. El juez no dice que sos sudaca (sic), dice 'dame los papeles' y si sos el propietario lo desaloja", dijo Macri, quien de esta forma alentó la inversión en el extranjero.

"Acá si vos no tenés un contacto, un amigo, se discute que se desaloje o no. Te toca un mapuche trucho en el sur que te roba la casa y te la prende fuego. Y lo apoya el Estado", lanzó el ex presidente en una entrevista con Baby Etchecopar en A24.

La conversación continuó acerca del poder judicial y Baby Etchecopar contó que el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, lo llamó para preguntarle a cargo de qué juez había quedado la causa que le iniciaron las "feminazis" por haber insultado mujeres al aire.

Mariano Macri reveló datos del vaciamiento de SOCMA, incluido un muerto para controlar los balances

Mariano Macri, el hermano menor de Mauricio, fue a la última asamblea de accionistas de SOCMA y dejó en evidencia las maniobras de vaciamiento de la empresa, pidió que se presenten en la causa penal donde se investigan los desmanejos de Correo Argentino y hasta reveló que sus familiares nombraron a un muerto para que controle las cuentas de la sociedad. Quedó solo: el resto de los Macri socios de Socma -sus hermanos Gianfranco Florencia y sus sobrinos Rodrigo y Franco Valladares Macri- se negaron revisar las cuentas de la sociedad e impulsar las causa judiciales y, para peor, no dejaron constancia de ninguna de las irregularidades en el acta oficial de la Asamblea. Mariano Macri tuvo que ir con su propio escribano y dejar registro de todo, en un documento al que accedió El Destape y muestra como el resto de los Macri quieren ocultar sus denuncias.

“Que esto no conste en actas”, dijo Jaime Cibils Robirosa, hombre de confianza de los Macri, presidente tanto de Socma como de Correo Argentino. Se refería a todas las irregularidades que marcó Mariano Macri, que registró su escribano y que efectivamente no quedaron en el acta oficial de la asamblea de accionistas. El Destape accedió tanto al acta oficial como a la que hizo el escribano de Mariano Macri y pudo constatar las omisiones.

El acta oficial de la asamblea de accionistas de SOCMA se limitó a cuestiones formales y a dejar asentado que Mariano Macri votó en contra de todo lo que decidió pero siempre en minoría. Pero lo que ocurrió quedó registrado por el escribano que llevó el propio Mariano Macri, en un acta a la que accedió El Destape, y que revela la dimensión de las divisiones en la familia del ex presidente entre un sector que sigue con los tejes y manejes de ocultamiento al fisco y otro que fue apartado de los negocios y busca su lugar en el panteón de los herederos de Franco Macri.