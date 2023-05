Macri cuestionó la inflación y propuso viejas recetas que no sirvieron en su Gobierno

El exmandatario dijo que el gobierno actual está fracasando "en su lucha contra la inflación". Dijo que hay que ordenar y "que nunca jamás el Banco Central imprima billetes para financiar al Estado".

Mauricio Macri cuestionó las políticas del Gobierno nacional contra la inflación y dijo que está fracasando porque "ni los controles de precios ni el patrullaje parapolicial en supermercados sirven". El exmandatario propuso viejas recetas que durante su gobierno no tuvieron éxito. En su gestión, el IPC registró el nivel más alto en 28 años y superó al 47,6% de 2018, récord desde 1991 en ese momento.

"Lo único que sirve es ordenarse. Ordenar las cuentas públicas y que nunca jamás el Banco Central imprima billetes para financiar al Estado, por ejemplo. Es lo que hicieron los países de América del Sur que también sufrieron hiperinflaciones como nosotros y hoy tienen en un año menos inflación que nosotros en un mes", planteó en su carta que compartió en las redes sociales.

Cuando Macri era jefe de Gobierno porteño, en 2015, afirmaba que la inflación era "la demostración de tu incapacidad para gobernar" y prometía que en su presidencia "la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío”. Sin embargo, a solo 100 días de haber asumido, Macri ya admitía el impacto del aumento de precios y expresaba que si la inflación no bajaba era culpa suya y no le iba a "echar la culpa a otro”. Y agregó: “Lo primero que tengo que decirles a los argentinos es que la inflación se produce por culpa de un Gobierno que se administra mal, que gasta más de lo que tiene, más de lo que debe. Entonces recurre a la maquinita de hacer billetes y llena de billetes a la sociedad”.

Finalmente, Mauricio Macri se despidió del gobierno con una tasa de inflación por encima del 50% anual, la más alta desde 1991, cuando la economía empezaba a superar la histórica hiperinflación. En sus cuatro años de gestión la inflación acumuló un 300 por ciento. Es decir que en promedio los precios minoristas se multiplicaron por cuatro.

Ahora, el exmandatario vuelve a referirse a esta problemática de la economía y en la carta que publicó este domingo en las redes plantea recetas para resolver la inflación que durante su Gobierno no sirvieron. Además, trató al Gobierno de negar el problema. "Su cultura política está basada en no hacerse cargo de nada y porque tienen ideas equivocadas, antiguas y marginales sobre por qué existe la inflación. Insisten con la “falta de dólares”, la “restricción externa” o “inflación multicausal”, todos conceptos que ya no usa nadie fuera del país (quizás sólo en Venezuela)", lanzó.

"Por eso, con ideas equivocadas y cobardía política nunca les iba a ir bien con la inflación. Todos los meses se sorprenden con el dato del INDEC, como si fuera una cuestión de magia. Y no se dan cuenta de que no están haciendo nada, absolutamente nada, para bajarla. Más bien al revés: siguen aumentando el gasto, para la política y para unos pocos. Son las propias acciones del Gobierno las que la tiran para arriba", completó.

Un relevamiento de ámbito financiero reveló apenas terminó la administración de Cambiemos, que el gobierno de Mauricio Macri incrementó en cerca de 10% la dotación de personal jerárquico con los mejores salarios de la administración pública central. También mostró que el supuesto ahorro de recursos por el despido de entre 35 y 42 mil empleados durante la gestión de Cambiemos, se vio más que compensado por el ingreso de no menos de 3.500 cuadros jerárquicos con sueldos que a números actuales alcanzan el millón de pesos.

Un informe sobre números oficiales estableció que de 3480 altos cargos que recibió el macrismo en 2015, en 2019 los incrementó hasta 3657. El sondeo abarcó las denominadas “autoridades superiores” –ministros, secretarios de Estado y subsecretarios, en el caso de una cartera de gobierno-, cargos “extraescalafonarios” y funcionarios de la “alta dirección pública” –coordinadores, directores generales y directores nacionales, entre otros-.