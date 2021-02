La Justicia imputó al ex secretario de la presidencia Fernando De Andreis, quien fue funcionario durante la gestión de Mauricio Macri en la Casa Rosada. La decisión la tomó el fiscal Jorge Di Lello y abrió la investigación por enriquecimiento ilícito originada en la denuncia del diputado Rodolfo Tailhade.



De acuerdo al dictamen al que accedió El Destape, la fiscalía dispuso que “a los fines de delimitar temporalmente, el objeto procesal denunciado, en virtud del suceso de relevancia penal traído a estos estrados judiciales, compúlsese la página web del sistema de registro de datos NOSIS respecto de cada una de las personas y empresas descriptas, debiéndose incorporar a la presente vía digital”.



También se denunció a la ex subsecretaria de Comunicación Presidencial, Fátima Micheo, quien multiplicó por 25 su patrimonio que había declarado al hacerse cargo de los discursos y la puesta comunicacional del ex presidente Macri, según figura en la denuncia.



Ambas acusaciones recayeron en el juzgado de Sebastián Casanello, quien delegó el caso en el fiscal Di Lello. Según la denuncia, De Andreis comenzó en la gestión pública nacional y ante la Oficina Anticorrupción declaró un patrimonio en pesos de dos millones doscientos cincuenta y ocho mil ciento cuarenta y siete ($2.258.147). Se retiró 4 años después con un patrimonio neto de trece millones ciento cuarenta y nueve mil ciento noventa ($13.149.190).



Esto último resultante de un activo de $20.998.923,92 y un pasivo de $7.849.733,62, es decir que el mismo se habría incrementado casi seis veces.

El otro enriquecido

El diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade denunció al macrista Fernando Iglesias por presunto enriquecimiento ilícito durante los años que gobernó Cambiemos. En dos años de macrismo, Iglesias pasó de tener más de 3.750.000 pesos a poco más de 10 millones de pesos. Un incremento patrimonial del 267%.

Tailhade sostiene que hay inconsistencias con respecto al enriquecimiento de las declaraciones juradas. Principalmente hace hincapié en que, al asumir en diciembre de 2017, Iglesias presentó un patrimonio de $3.796.461,98 y una deuda de $ 44.708, lo que totalizaba un patrimonio neto de $ 3.751.753,98.

Por otro lado, también hace referencia a que, al cierre de 2019, en la última declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción hubo activos por más de 12 millones de pesos con una deuda de dos millones de pesos. Es decir, un patrimonio 10.040.198,90 de pesos. El legislador del Frente de Todos sostiene que el incremento patrimonial no guarda relación con los ingresos declarados, y autoriza entonces a calificarlo tal como lo postula la figura típica: apreciable e injustificado.

Tailhade llegó a esta conclusión luego de revisar las declaraciones juradas que Iglesias presentó ante la Oficina Anticorrupción. Las dudas están puestas sobre los años 2018 y 2019, correspondientes a su actual mandato como diputado nacional. Según el legislador, el diputado de Juntos por el Cambio Iglesias se enriqueció patrimonialmente de manera apreciable e injustificada en relación con sus ingresos legítimos conocidos