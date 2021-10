No encuentran a Macri: envían a la Policía Federal para notificarle la indagatoria

La Justicia no puede notificarlo porque dio domicilios donde no vive. El ex presidente está en Estados Unidos y se reunió con Nicolás Dujovne. Está acusado del espionaje a familiares del ARA San Juan.

06 de octubre, 2021 | 12.41

El juez federal subrogante de Dolores Martín Bava dispuso que la Policía Federal intente notificar en diferentes domicilios al expresidente Mauricio Macri de su citación a declaración indagatoria por presunto espionaje ilegal a familiares de los fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan. Macri está convocado para mañana en el juzgado de esa localidad bonaerense pero todavía no se lo pudo notificar de manera oficial y ahora el juez dispuso librar oficio a la Policía Federal -delegación Dolores- "a fin que en el día de la fecha cumpla con la notificación dispuesta" en "los distintos domicilios aportados", según el oficio. En base a informes enviados desde distintos organismos se identificaron "diferentes domicilios, en distintas localidades del país". Además algunos de ellos son diferentes al "oportunamente informado" por la Cámara Nacional Electoral, agregó. Bava libró oficio a la PFA para que notifique a Macri "a fin de que comparezca a esta sede a prestar declaración indagatoria el próximo 7 de octubre del corriente". El juez constató ayer que Macri no reside en la dirección informada en la CNE y por eso pidió informes al Registro Nacional de las Personas, Policía Federal, Dirección Nacional de Migraciones y a la base de datos "Nosis". La indagatoria de Macri fue prevista por el juez Bava para mañana a las 11 en el juzgado federal de Dolores, pero todo indica que se postergará porque el exjefe de Estado aún no fue notificado y porque desde su entorno ya hicieron trascender que se encuentra fuera del país desde antes de que el magistrado dispusiera su convocatoria. MÁS INFO Mauricio Macri A horas de la indagatoria en Dolores, Macri cenó con Dujovne en Miami Una comitiva de la Policía se presentó ayer en el supuesto domicilio de Macri aportado por la justicia electoral ubicado en la Ciudad de Buenos Aires- pero se encontró con que ya no vive allí desde hace un año, según le fue informado al magistrado interinamente a cargo del juzgado de Dolores. Desde la querella mayoritaria de familiares de tripulantes del submarino San juan, la abogada Valeria Carreras solicitó que se notifique al exmandatario en la quinta Los Abrojos, ubicada en el partido de Malvinas Argentinas. Macri fue llamado a indagatoria el viernes pasado acusado de estar relacionado con las supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la base Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia contra el colectivo de allegados a los tripulantes del submarino hundido en 2017. Por ese expediente ya están procesados, entre otros, las exautoridades de la central de espías, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Con información de Télam