El editorial de Roberto Navarro en El Destape Radio: El plan de Macri

El director de El Destape repasó frases del expresidente y dirigentes del PRO que atentan contra los derechos del pueblo y hablan de un plan y modelo que quieren instalar "por la fuerza".

Roberto Navarro inauguró sus editoriales en El Destape Sin Fin y apuntó directamente contra el plan económico "conservador y a la fuerza" que quiere imponer el expresidente Mauricio Macri en el caso de que su espacio político triunfe en las próximas elecciones a realizarse en el 2023. Luego de repasar frases del ex mandatario y referentes políticos de Juntos por el Cambio (JxC) que atentan contra los derechos laborales, el derecho a manifestarse y la posibilidad del retorno de las Fuerzas Armadas en las calles, e invitó a la reflexión. "¿Vamos a votar a un gobierno fascista?", preguntó.

En Navarro 2023, por El Destape Radio, luego de analizar brevemente el triunfo de Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil, el periodista se preguntó si las sociedades estan votando fascismos. Remarcando que, en el pasado, las dictaduras llegaban a la fuerza y de forma obligada, señaló que la situación actual es muy distinta. "Macri y JxC nos proponen eliminar derechos, un país que entregue derechos, empresas y soberanía, que baje los sueldos, que saque derechos laborales. Y te dice que lo va a hacer por la fuerza; que si tiene que haber muertos, que los haya. Eso va a ser sometido a elección en Argentina", expresó.

A partir de esto, Navarro analizó diversos fragmentos del libro "Para Qué" del ex mandatario y declaraciones propias o de dirigentes del PRO en medios masivos durante los últimos días. "En su libro, habla de que va a haber despidos masivos en el Estado. ¿Qué es un empleado del Estado? Una médica, una enfermera, un maestro, un policía, un bombero, una persona que atiende al jubilado. Es alguien absolutamente imprescindible, incluso en muchos países como España ganan más que en las empresas privadas y que además no los podés echar, como a los jueces", explicó.

Frente a esto, la posibilidad de que Macri asuma nuevamente el gobierno y despida a cientos de miles de empleados del Estado, implica que muchas personas "quedarán sin trabajo" y al haber muchos desocupados, lógicamente "bajará el salario real". Sobre esto, el director del medio advirtió: "Promete meterse con tus derechos laborales, como eliminar la indemnización o una reforma previsional que le va a poner un techo a las jubilaciones. Además va a hacer una reforma tributaria que le va a eliminar los impuestos a los ricos, y eso obviamente lo vas a pagar vos como hizo la última vez".

Por otro lado, durante el editorial, basándose en lo expuesto en el libro del dirigente del PRO, señaló que "si querés ganar más plata y querés protestar, no vas a poder porque el derecho a protesta va a estar limitado". Navarro remarcó que todos los logros de la clase trabajadora se llevaron adelante gracias a las luchas y que limitar esa capacidad de lucha implica que las y los trabajadoras y trabajadores no recompongan lo perdido. "Ya sabemos que viene un gobierno que va a bajar las jubilaciones, los derechos laborales y que no te va a dejar protestar", añadió.

Con respecto a las privatizaciones que aseguró llevar adelante el expresidente Macri, Navarro señaló: "Esta vez quiere ir con las empresas públicas, son los negocios que más le interesan. Le interesa Aerolíneas Argentinas e YPF. Aerolíneas porque Argentina es un país con cada vez más turismo e YPF porque tiene el negocio del litio, del gas y el offshore". Y agregó: "Como sabe que quizás no pueda privatizar Aerolíneas, por los sindicatos o el mercado, está hablando de eliminarla, de cerrarla directamente. Argentina necesita Aerolíneas porque somos el octavo territorio nacional, somos un país muy grande. La pérdida para la economía sería 100 veces mayor que lo que invertimos en sostenerla".

"Dijo que no pone un dólar más, la deja caer. Y ahí, sus amigos se quedan con los pedazos. Él no quiere un plan industrial, quiere un negocio para los amigos; eso nos proponen votar", sumó.

Además de lo mencionado, el director de El Destape se refirió a un país sin PAMI -algo ya visto en el mundo, donde "vos te enfermas y no te pueden atender"- y también de su objetivo de eliminar a la TV Pública. "¿Y con la pauta de Clarín cuánto podemos hacer? ¿O vos crees que que exista Clarín es gratis? ¿Cuántas cosas le han dado los estados a Clarín? No es una cuestión de plata, es una cuestión de discurso hegemónico, y te lo dicen", apuntó.

Navarro recordó que durante el macrismo cerraron más de 30 mil PyMEs y aseguró que "los únicos países desarrollados son los industrializados". A su vez, recordó lo dicho por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre una apertura total de importaciones y que quienes se fundan por la medida, pongan oficinas. "Reemplazar una fábrica por una oficina significa reemplazar mil puestos de trabajo por cinco y reemplazar salarios de 300 mil pesos por salarios mucho más bajos", sostuvo. Y agregó: "Lo están diciendo, esta vez no te engañan. ¿Y cómo lo harían? Hasta acá viene un plan económico conservador, después viene la parte fascista. Lo van a hacer por la fuerza, por las malas. Te voy a cagar a palos, te voy a encarcelar, eliminar, aniquilar. ¿Creés que no? Están hablando de sacrificar a los sindicatos como a un animal herido. ¿Qué hará con ellos Macri? Quieren instalar un modelo a favor de los ricos, que ellos piensan imponer de esta manera".

Sobre el cierre, el periodista señaló la frase de Macri sobre la posibilidad de que haya muertes en las calles y su respuesta haciendo alusión a que "el liderazgo tiene que bancárselo". Y advirtió: "Lo que te está diciendo es que su próximo gobierno no va a ser como el anterior. Si él va al Congreso con una ley para bajarte las jubilaciones y hay una movilización afuera, te va a matar. Va a reprimir hasta la muerte. Nada de balas de gomas, nada de agua. Si haya muerto, bueno que los haya". Mientras que, junto a esto, lo que calificó como "feroz, hipócrita y perverso" es que quieren volver a lanzar a las fuerzas armadas en las calles. "Esa dictadura (tras recordar la represión y los desaparecidos) no la votamos. ¿Vamos a votar a un gobierno fascista? Ellos están diciendo que van a sacar al Ejército a la calle. Bullrich está diciendo que lo hará otra vez", manifestó.

Por último, Navarro reflexionó: "Tenemos un año para pensar si queremos elegir a un gobierno que nos promete bajarnos los salarios, las jubilaciones, quitarnos los derechos, destruir a la industria. Es decir, instalar en la Argentina un modelo conservador por la fuerza, como una dictadura, por las malas, con muertos en las calles, sacrificando a los sindicatos, sacando a las Fuerzas Armadas otra vez". Y concluyó: "No digo que todos los militares sean iguales pero el milico que acepta reprimir en las calles... Después de eso, viene cualquiera. Espero que digan que no, que no acepten pero si los invitan, buscarán al General que sea capaz de aceptarlo y volver a hacerlo. Nos están proponiendo sacarnos los derechos por la fuerza, ¿vamos a votar eso o a militar en contra? Yo te invito a militar en contra".

