Blooper de Macri: un bache le jugó una mala pasada y se dobló el tobillo

El ex presidente recorrió Tres de Febrero y casi termina en el piso. El video se viraliza en las redes sociales.

El ex presidente Mauricio Macri fue protagonista de un blooper en el municipio de Tres de Febrero, donde metió el pie en un bache, se dobló el tobillo y casi termina en el piso. Las imágenes quedaron registradas por las cámaras que mostraban su visita al municipio gobernado por Diego Valenzuela.

“Necesitamos cambios contundentes en la seguridad, en la calidad del Estado. Si no está ordenado lo económico y lo social, no se puede”, dijo Macri al visitar el municipio bonaerense, donde se fotografió con concejales del PRO. El ex presidente arrancó una gira por el gran Buenos Aires, donde ya estuvo en Lanús, La Plata, Ituzaingó y Vicente López.

En Tres de Febrero, Macri estuvo en Villa Bosch, donde aprovechó la ocasión para fotografiarse con los concejales del oficialismo local, a quienes felicitó por haber aprobado una ley que eliminó las tasas y simplificó el trámite para abrir un comercio en este municipio. Luego viajó a Lanús para reunirse con el intendente de ese partido, Néstor Grindetti.

Un canillita le negó el saludo a Macri en Ituzaingó: "No sos bienvenido"

El canallita Domingo Gulone le había negado el saludo a Mauricio Macri durante una recorrida del expresidente por Ituzaingó. "Vino a abrazarme y le dije 'no sos bienvenido en este kiosco'", contó a El Destape el canillita de 70 años, quien también contó que, como se escucha en la grabación, su pareja fue amenazada por un miembro de la comitiva del líder del PRO.

El líder del PRO le respondió: "lo lamento por vos". "No es casualidad lo que pasó con Macri", reconoció "Mingo" Gulone en un diálogo telefónico con El Destape. El canillita revivió cómo fue el intercambio que se viralizó, y detalló: "Vino a abrazarme y le dije 'no sos bienvenido en este kiosco' y el tipo me dijo: 'Dame la mano igual'. Yo le dije que 'ni en pedo'". A pesar de que fue el primero en enfrentarlo, varios vecinos y comerciantes se sumaron al repudio de "Mingo". De hecho, la autora del video fue Marisol, la pareja de "Mingo", quien también enfrentó a Macri al grito de "danos de comer con la plata que te robaste".