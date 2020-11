Un cimbronazo se vivió en Comodoro Rivadavia. El contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo declaraba ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia cuando confesó que la Armada sabía donde estaba el submarino ARA San Juan 20 días luego de su desaparición el 15 de noviembre de 2017. Las familias recién habían podido conocer el paradero de la nave hundida un año después. La declaración abre las puertas a nuevas denuncias.

"Cuando tuve que firmar el mensaje más doloroso en toda mi carrera que fue el cierre del caso SAR teníamos detectada la posición del submarino y por eso habíamos coordinado con la Marina Británica el 5 de diciembre el pedido de un vehículo autónomo, porque sabíamos que podía estar únicamente en dos cañadones, que era lo que no podíamos verificar con todos los medios internacionales requeridos”, afirmó López Mazzeo, quien era comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada y fue imputado en la causa por el hundimiento.

El descubrimiento 20 días después de la desaparición se dio luego de que el buque oceanográfico Cabo de Hornos de la Armada de Chile detectara un objeto de grandes medidas en el fondo marino a 940 metros. El 5 de diciembre, el jefe de Comunicación Institucional de la Armada Argentina, capitán Enrique Balbi, dio cuenta del hallazgo, aunque un día más tarde dijo que "no había nuevas novedades".

La declaración de López Mazzeo dispara interrogantes entre las familias que estuvieron molestas por el ocultamiento que realizó la Armada y el macrismo durante tanto tiempo. ¿Por qué gastaron 7,5 millones de dólares en la búsqueda del submarino? ¿Por qué no lo comunicaron a las familias? ¿Sabía el ministro de Defensa Oscar Aguad y el presidente Mauricio Macri?

López Mazzeo dio la declaración frente a la querella que representa a la mayoría de los familiares del ARA San Juan que está integrada por Valeria Carreras, Lorena Arias y Fernando Burlando. Los representantes legales de los familiares de los tripulantes se preguntan por qué continuarían la búsqueda si ya sabían donde estaba el submarino y afirman que una posibilidad es que haya negocios de hidrocarburos detrás. Con la tecnología que busca un submarino se obtiene la batimetría que permite conocer no sólo si hay un submarino, sino también conocer qué recursos hay en el suelo marino.

"A menos de que pase un mes de la desaparición del submarino ARA San Juan, Aranguren quien era ministro de Energía llama a una licitación off shore para exploración y explotación de hidrocarburos en la zona donde se hundió el ARA San Juan y cerca de la cuenca Malvinas", explicó a El Destape Carreras.

La declaración del imputado debería dar un giro en la causa por el hundimiento del ARA San Juan y dispararía nuevas acciones judiciales contra la administración macrista. Si se confirma la información, la Armada habría ocultado información, habría permitido que se realice un millonario operativo de búsqueda y habría mentido a los familiares. Sería una nueva falta de respeto contra los familiares que fueron espiados por el macrismo al menos durante un año.

En qué situación está la causa judicial

En febrero pasado, la jueza Marta Yañez había procesado a seis jefes navales, pero exculpó al ex ministro de Defensa Oscar Aguad, el ex presidente Mauricio Macri y el exjefe de la Armada Marcelo Srur. Ahora la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia escucha cuáles son las apelaciones al fallo y deberá definir si los seis procesamientos a los marinos son correctos; si Macri, Aguad y Srur deberían haber sido procesados; si están bien hechas las imputaciones y si la investigación está cerrada o restan revelarse datos.

Piden que Macri y Aguad vayan a indagatoria

El fiscal de Cámara Norberto Bellver adhirió al pedido realizado por las querellas de Carreras, Arias y Burlando para que sean citados a indagatoria Macri, Aguad ySrur en la causa en la que se investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan. El había sido formulado en la segunda jornada de audiencias en la que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

define si avala el fallo de primera instancia en el que se dispuso el procesamiento de seis ex jefes de la Armada.

En esa resolución se rechazó investigar la responsabilidad de los entonces responsables del Poder Ejecutivo. No obstante, el fiscal considera que tanto Macri como Aguad debieron estar al tanto que el submarino no estaba en condiciones de operar, por lo que decidió avanzar con el pedido de

procesamiento.

Esa posibilidad ya había sido rechazada por la jueza Marta Yáñez, quien consideró que por ejemplo Macri, a pesar de "tener el aparato de la defensa" bajo su dependencia, no significa que tuviera que ejercer "funciones operativas", las que a su parecer, se encontraba bajo responsabilidad de "técnicos idóneos", y una consideración similar tuvo para el ex ministro Aguad.

"Luego de las pruebas colectadas hasta el momento, no surge que ni el ingeniero Mauricio Macri o el Dr. Oscar Aguad estuvieran en conocimiento de los defectos de alistamiento que tenía el Submarino ARA San Juan con anterioridad a su última zarpada, o que las autoridades militares que de ellos dependían hubieran estadoactuando en forma antijurídica o mediante abusos de poder", expresó la jueza en sus considerandos.

Yáñez, en cambio, procesó Jorge Andrés Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); Hugo Miguel Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; Luis Enrique López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos y Eduardo Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.