Menem adelantó que podrían presentar un proyecto de ley para derogar el aborto legal

Martín Menem confirmó que hay diputados que podrían intentar en 2025 derogar la ley de aborto. El presidente de la Cámara de Diputados declaró en una entrevista que ve posible la posibilidad de enviar un proyecto para revocar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada en 2020 de manera transversal a casi todo el arco político, durante el mandato de Alberto Fernández: "Se puede modificar al anterior o hacer una nueva ley", sentenció.

En una entrevista con el canal de streaming Neura, aclaró que no cree que aún cuenten con "los números" necesarios para aprobar la derogación, pero agregó que "le gusta la idea" y se declaró abiertamente "pro-vida": "Sí, no lo dudo. Pañuelo celeste, de acá a la China". Además, aseguró que no teme a la reacción que pueda generar esta iniciativa: "Hemos tocado otros intereses y no hemos dudado".

La derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, un anhelo de La Libertad Avanza

No es la primera vez que un representante de La Libertad Avanza se expresa abiertamente en contra del aborto. En mayo, durante la presentación de su libro "Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica", el propio Javier Milei declaró: "Los que se creen tan avanzados con la agenda del aborto no saben que es una agenda que tiene más de tres mil años y es una agenda totalmente asesina". En marzo de este mismo año, durante un discurso por la apertura del ciclo lectivo en el Instituto Cardenal Copello, sostuvo que "para mí, el aborto es un asesinato agravado por el vínculo. Y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo y, además, desde lo biológico".

Y el deseo de derogar la ley también se mantuvo vívido desde el comienzo de la gestión en diciembre de 2023. En febrero de 2024, un grupo de legisladores presentó un proyecto cuyo objetivo era anular la Ley de interrupción Voluntaria del Embarazo y penalizar el aborto como práctica. Rápidamente, el Ejecutivo se desmarcó y el vocero Manuel Adorni debió aclarar que la propuesta no formaba parte de la agenda de Milei: "No es parte de la agenda del Presidente, no es decisión del Presidente y no está impulsada (la iniciativa) de ninguna manera por el Poder Ejecutivo".