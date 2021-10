Guzmán se reunió con Georgieva y con David Lipton en Washington

El ministro de Economía se reunió en Washington con la confirmada titular del FMI. "Argentina sigue negociando para logar un acuerdo bueno para el país", informaron. Antes estuvo con David Lipton, ex número dos del Fondo, quien ahora es asesor de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió en Washington con Kristalina Georgieva, en uno de los primeros encuentros de la búlgara luego de que fuera confirmada como titular del Fondo Monetario Internacional. "Argentina sigue negociando con el FMI para lograr un acuerdo que sea bueno para el país", comunicó luego Economía. Pero, posiblemente más importante aún, el ministro tuvo un encuentro previo con David Lipton, el ex número 2 del Fondo que hoy trabaja junto a Janet Yellen en la secretaría del Tesoro, y Andy Baukol, otro de los economistas influyentes en la gestión de Joe Biden. Todo indicaría que son horas decisivas para las chances argentinas de avanzar un acuerdo para renegociar la deuda en las condiciones pretendidas.

Es difícil saber qué tanto poder mantiene Georgieva en el directorio del Fondo luego de haber sido cuestionada por los representantes de algunos países. En el encuentro de este martes, realizado en el marco de la asamblea anual del organismo financiero internacional en Washington, también participaron el director por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos; la subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, Julie Kozack; y el jefe de la misión para Argentina, Luis Cubeddu. "Se continuó avanzando en el proceso de renegociación del programa stand by firmado en 2018 por la administración de Juntos por el Cambio", se informó en un comunicado.

En su cuenta de Twitter, Guzmán marcó algunos puntos. Primero, al volver a calificar como "insostenible" la deuda que mantiene el país con el organismo. Luego, respecto a su respaldo a Georgieva. "Esperamos que su conducción siga dando pasos que cambien el ethos del FMI, dejando atrás aquel moldeado por el poder financiero global que contribuyó a un mundo más desigual e inseguro por otro que favorezca un desarrollo sustentable de los pueblos", afirmó. El premio Nobel Joseph Stiglitz, mentor académico de Guzmán, fue uno de los que salieron a denunciar que detrás de la investigación contra la búlgara se escondía una operación de los grupos económicos que buscaban sacarla del cargo.

Tal vez pueda resultar más determinante para el avance de la renegociación lo que Guzmán haya conversado con Lipton y Baukol. El primero, con el cargo de "asesor especial" de Yellen mientras que el segundo reviste como subsecretario de Relaciones Institucionales del Tesoro. Es la oficina que cuenta con opinión decisiva dentro del directorio del FMI. Lipton fue subdirector del organismo en la época de Christine Lagarde, cargo desde el que se mostró en contra del préstamo récord al gobierno de Mauricio Macri, dato que le valió más de un entredicho con Luis "Toto" Caputo. En ese sentido, Guzmán debe haber encontrado alguien con quien coincidir en sus puntos de vista acerca de lo que sucedió en el país en aquel momento y la deuda acumulada que ahora se debe renegociar.

Con los empresarios

El Gobierno recibió con alivio el comunicado emitido el lunes a la noche por el executive board del FMI en el que informó que no se habían encontrado pruebas concluyentes sobre un accionar irregular de Georgieva cuando se desempeñaba en el Banco Mundial, en 2018, por lo cual le ratificaba todo su respaldo para seguir en el cargo. "Es una muy buena noticia para nosotros", le transmitió el presidente Alberto Fernández al grupo de empresarios con los que almorzó este martes en la Casa Rosada.

Allí, Fernández insistió en la idea de conseguir el "mejor acuerdo posible" con el Fondo y aseguró que no había posiciones divergentes en el Frente de Todos respecto a eso. En Gobierno aseguraban que Fernández no planteó de manera taxativa que el acuerdo estaría para el primer trimestre del año próximo y que no estableció un plazo determinado. Mantuvo la perspectiva de una negociación en curso que transcurría por los caminos trazados, algo que, aseguraron luego los empresarios, los dejó más tranquilos.

Les confirmó que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, viajaría para transmitir respaldo político e institucional a Guzmán. Lo del jefe de Gabinete será un viaje relámpago. Saldrá el jueves para llegara a Nueva York por la noche, El viernes, acompañará a Guzmán en las reuniones que mantendrá con inversores el viernes en el consulado argentino. Estará de vuelta en Argentina el sábado.