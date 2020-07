Vidal reapareció con militantes y pidió hacer una autocrítica en medio de la tensión en Juntos por el Cambio

Reapareció la ex gobernadora y referente de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, en un encuentro con militantes macristas y reclamó: "Hace falta una autocrítica". Vidal se encuentra bien de salud tras haber sido diagnosticada con coronavirus y en las últimas horas tuvo una charla en la que se refirió al futuro del espacio y pidió acompañar a los gobiernos de Kicillof y Fernández en la lucha contra la pandemia.

Lo hizo frente a militantes del PRO de todas las localidades de La Matanza tuvieron la oportunidad de conversar con Vidal. Fue en un zoom del que fueron anfitriones el exministro de Educación Alejandro Finocchiaro y Hernán Berisso. Un encuentro virtual generado un día después de la puesta en marcha de la convocatoria a las afiliaciones al espacio en el distrito.

Allí, la ex gobernadora de la Provincia aseguró: "Hace falta una autocrítica, pero no una para flagelarnos, o para ponerle nombre y apellido a los errores, sería infantil pensar que hay un único responsable". Asimismo, agregó: "Todos los que tenemos algún nivel en la dirigencia lo somos. Y todos debemos ver qué podemos mejorar. La capacidad de reconocer errores nos hace más fuertes. Y refundarnos como espacio”.

“Lo más importante es tener claro qué queremos hacia el futuro, los meses que viene nos van a poner en un lugar de mucha desesperanza, que es más difícil que el empobrecimiento.Todos los argentinos van a salir más pobres de esta crisis. Y es ahí donde tenemos que trabajar, en un proyecto de futuro que recupere esa esperanza”, definió Vidal.

Habló sobre la crisis del coronavirus y Vicentin. Y dejó su postura: “Los que militamos con este compromiso no estamos solos. Desde hace un mes y medio estoy encontrándome por esta vía con gente de muchas regiones del país, y en cada lugar me sorprende la cantidad de gente que se convoca. Aún con Covid, pese al aislamiento, la gente dice ‘acá estamos’. Como cuando empezaron a golpear las cacerolas porque no querían que liberaran a personas que habían cometido delitos graves. O como cuando cada uno fue a buscar su bandera, y yo digo que por mucho más que Vicentín, cuando cada uno salió a defender su trabajo, su esfuerzo, el resultado de su trabajo, el resultado de la historia de la familia”.

Por último, señaló que "os tiempos que atravesamos son muy difíciles", y pidió: “La primera tarea que tenemos es acompañar a la gente. Debemos acompañar a los que están en la trinchera. Y ahí están los trabajadores esenciales y los que gobiernan. Como acompañamos en materia sanitaria a las autoridades bonaerenses y de Nación. Nadie tiene nada para ganar cuando todos los días se cuentan muertos". Asimismo, advirtió: " Y eso no quiere decir dar la razón en todo. Ser oposición también significa decir lo que está mal. Como cuando dijimos que esta crisis no es solo sanitaria, también es económica. Y por eso le dijimos al Gobierno que debe poner en marcha todos los motores que ayuden a la gente a recuperarse económicamente”.

Tras la charla, Finocchiaro rescató las reflexiones de la exgobernadora y aseguró: “María Eugenia siempre inyecta vitalidad a los proyectos. En La Matanza la gente está muy entusiasmada. Nosotros vamos a trabajar para que cada vecino construya su futuro con libertad y dignidad”.