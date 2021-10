La insólita anécdota de Vidal con una trabajadora despedida del macrismo

La candidata se encontró con una mujer que invirtió la indemnización que recibió tras ser despedida durante el macrismo. Este espacio político busca quitar ese derecho a los trabajadores.

La candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires en estas elecciones 2021, María Eugenia Vidal, contó que se reunió con una trabajadora que perdió su empleo en 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, y que usó la indemnización para instalar un centro de estética. Lo insólito es que su espacio político busca eliminar el pago de las indemnizaciones.

"No escuchan, no escuchan como hice hoy con Samantha, una mujer que me escribió en Instagram para decirme que se puso un centro de estética. Trabajé 20 años y usé la indemnización para poner un centro de estética, trabajé 20 años y usé la indemnización para ponerme un centro de estética porque soy masajista, soy maquilladora", dijo Vidal en una entrevista con Luis Novaresio.

Lo llamativo es que la propia Vidal y también otros referentes de su partido como Martín Lousteau, Martín Tetaz y Horacio Rodríguez Larreta proponen eliminar las indemnizaciones porque consideran un costo alto para las empresas. De haberse aprobado los proyectos de Cambiemos, la vecina Samantha no podría haber instalado un centro de estética.

"Me dijo ´vino el 19 (sic) y perdí todo. Estoy buscando trabajo desde ese día", contó Vidal, quien reconoció que en 2019 la mujer perdió su empleo cuando todavía gobernaba Cambiemos la Argentina. "Me dice que no quiere un plan, que no quiere una jubilación anticipada, quiere trabajar", afirmó.

Jubilación anticipada: de qué se trata el proyecto que no quiere Vidal

El Gobierno nacional oficializó este jueves la jubilación anticipada para las personas desocupadas que ya cuentan con los 30 años de aportes requeridos y les faltan 5 años o menos de edad para jubilarse y estaban desocupadas al 30 de junio de 2021. Fue a través del Decreto 674/2021 publicado este jueves 30 de septiembre en el Boletín Oficial con la firma del presidente Alberto Fernández y de todos los ministros que conforman su Gabinete.

Según determina el texto oficial, podrán acceder al beneficio los que cumplan los siguientes requisitos: los varones deben tener cumplido 60 años de edad y las mujeres 55 años; acreditar 30 años de servicios con aportes computables en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el régimen de reciprocidad; y poder acreditar encontrarse en situación de desempleo al día 30 del mes de junio de 2021.

En relación a los montos, el decreto de necesidad y urgencia determinó que el monto del haber que percibirán las personas beneficiarias será el equivalente al 80 % del haber calculado a la fecha de solicitud. En tanto esta cifra alcanzará automática al 100% cuando los beneficiarios alcancen la edad jubilatoria requerida (60 años las mujeres y 65 años los hombres).

En tanto, los turnos para solicitar la Prestación Anticipada comenzarán a partir de este 1 de octubre a través de la web de Anses.