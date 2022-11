Luis Juez redobla la apuesta: "Los argentinos somos tan hipócritas y cínicos"

El senador se molestó por la repercusión que tuvo su frase cuando dijo que los argentinos "somos un pueblo de mierda".

El senador nacional Luis Juez redobló la apuesta y no se arrepintió de haber dicho que la Argentina tiene "un pueblo de mierda". El político de Juntos por el Cambio dijo que se hace cargo de la frase y señaló que él contribuye a ser parte de la "sociedad de mierda".

“A ver, uno que me desafíe y que me diga que lo que estoy diciendo yo es mentira. No estoy diciendo que ustedes son una mierda, estoy diciendo nosotros. Nos faltan huevos y coraje para exigirle a nuestra dirigencia política, sindical y empresaria lo que nos merecemos como Nación. Eso sí, la Selección tiene que entregar todo. Nos va la vida en eso”, señaló Juez en una entrevista con Eduardo Feinmann.

El legislador luego agregó: "Pero bueno, no hay que hablar de estas cosas porque la gente se enoja, porque somos tan cínicos e hipócritas que nos molesta que nos digan cómo somos. Es lo que yo opino y me hago cargo, porque también soy parte de este colectivo y siento que hemos fracasado, que estamos en deuda como democracia”.

Luis Juez también mencionó algunas noticias falsas. "Cualquier planero con dos planes cobra más que un médico", lanzó sin mencionar a qué plan social se refería, ni tampoco de qué médicos hablaba o a que jurisdicción pertenecían.

“No seamos tan quisquillosos. Yo no soy una mierda y soy parte de esta sociedad. Muchas veces, uno termina generalizando y ofende la generalización. Cuando voy por la calle y gritan ‘chorro’, no me doy vuelta. La gente honorable, que pone y arriesga todo, sabe a quién me estoy refiriendo. Así como no todos los políticos son ladrones”, agregó.

Qué había dicho Luis Juez: "Pueblo de mierda"

"Tenemos preparado el quilombo si no quedamos en el Mundial pero te aparece un chanta y no nos movemos de casa. Somos jodidos los argentinos, qué pueblo de mierda, le exigimos más a un equipo de fútbol que a la dirigencia política", lanzó el senador nacional Luis Juez en La Nación+.

Luego de insultar a las y los argentinos, Juez recalculó y dijo: "Se me van a enojar pero lo siento en el alma". Los periodistas se desligaron de los dichos del dirigente de Cambiemos, que está en la función pública desde hace más de 20 años.

En tanto, insistió en que la gente se movilice en contra del gobierno. "A nosotros no nos tiene que mover un líder sino el futuro de nuestros hijos", lanzó luego de que Luis Majul le diga que no hay referentes políticos.