Barrionuevo reconoció un boom de empleo en su sector: "Que se vayan todos"

El sindicalista afirmó que la "gente está podrida", aunque reconoció que el consumo y el turismo no paran de crecer.

El cuestionado titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra), Luis Barrionuevo, sostuvo que la dirigencia política "tiene que dejar de hinchar las pelotas", porque la "gente está podrida" y en cualquier momento "se viene el que se vayan todos".

"Que se pongan las pilas los políticos y que se dejen de hinchar las pelotas, porque en cualquier momento viene de vuelta el que se vayan todos”, lanzó en una entrevista en Radio Mitre. "La gente no está harta, está re podrida. No quiere saber más nada. Te das cuenta con el poco interés que tiene se ve en la poca audiencia que tienen los programas de televisión políticos. La gente está cansada porque no le terminan de solucionar los problemas”, agregó.

Al mismo tiempo en que criticaba al gobierno nacional, el sindicalista reconoció que desde diciembre de 2021 a la actualidad aumentaron 70 mil puestos de trabajo en el sector gastronómico y lograron equiparar salarios entre el interior con la Capital Federal. "Tenemos colegios para capacitar y no damos a basto preparando a los trabajadores para la demanda que hay", enfatizó.

"En los restaurantes vas a encontrar que se buscan cajeros, que se buscan mozos, que se busca de todo", indicó Barrionuevo, quien al mismo tiempo cuestionó la suba de precios. “¿De qué me sirve 100% de aumento si no me parás los precios? Cuando lo cobrás, ya te lo comió el supermercado. No podemos estar todos los meses discutiendo paritarias, no es bueno para nada", agregó.

Un fallo judicial deja a Barrionuevo sin la seccional Capital de UTHGRA

Barrionuevo recibió en marzo un duro golpe cuando la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó la validez de las elecciones en las que fue reelegido Dante Camaño, su ex cuñado, como titular de la Seccional Capital de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la Argentina (UTHGRA). Así, desestimaron apelación contra un fallo en primera instancia de la jueza Ana Clara Alfie que había dejado en firme esos comicios del 2 de diciembre pasado.

De esta manera, Camaño asumirá su nuevo mandato de cuatro años. Enrique Catani y María Cecilia Hockl, integrantes de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, rechazaron la apelación de la lista Azul de Gastronómicos Capital, que había reclamado por la suspensión de las elecciones por supuestas irregularidades y que fue dispuesta por la Junta Electoral dominada por el sector de Barrionuevo.