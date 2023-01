Los gobernadores afinan su estrategia electoral en función de la disputa nacional

En los últimos días, varias provincias anunciaron sus fechas de elecciones y ya son nueve las que votarán en el primer semestre del año, pero podrían terminar siendo 15. Ante la indefinición a nivel nacional, los gobernadores prefieren centrar sus campañas en los temas locales. Eso se ve también en la toma de posiciones en torno al juicio político a la Corte Suprema.

Como hacía tiempo no sucedía, los gobernadores se convirtieron en protagonistas centrales de la política de los últimos días. En medio de esa situación novedosa, hubo varias provincias que por estas horas formalizaron su convocatoria a elecciones desdobladas y así intentaron evitar que el debate nacional se inmiscuya en la competencia local. Al momento, ya hay nueve provincias que votarán durante el primer semestre y podrían llegar a ser 15, un dato que teñirá el año electoral. Ya sea por afinidad o, lo contrario, por su toma de distancia, el juego de los gobernadores incidirá en las posibilidades del Frente de Todos.

Los gobernadores están haciendo escuchar su voz y acompañando al presidente Alberto Fernández en el pedido de juicio político a la Corte Suprema. El santiagueño Gerardo Zamora y el riojano Ricardo Quintela, por poner dos ejemplos, no sólo hablaron, sino que iniciaron causas judiciales en sus provincias sobre las revelaciones de los presuntos chats para darle más rapidez a una investigación que seguramente adquirirá paso de tortuga cuando llegue a Comodoro Py. Eso conlleva sus costos porque inmediatamente empezaron a aparecer notas en su contra en los medios nacionales opositores, vértice del scrum que también conforman Juntos por el Cambio y el Poder Judicial.

Por eso, en su mayoría, los gobernadores vienen optando por separar las elecciones provinciales de las nacionales y así evitar que las discusiones ajenas se trasladen a la política local. Sólo en los últimos días, Neuquén y Río Negro convocaron a elecciones para el 16 de abril, Misiones y Jujuy para el 7 de mayo, San Juan, Tucumán, Salta y La Pampa para el 14 de mayo, mientras que San Luis lo hizo para el 11 de junio. Al momento, son nueve elecciones antes de las PASO nacionales de agosto, que podrían ir marcando una tendencia en el año electoral. Una salvedad: cuatro de estas nueve están gobernadas por partidos provinciales con muchas posibilidades de renovar mandato.

Ninguno de los cuatro gobernadores -Omar Gutiérrez (MPN-Neuquén), Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro), Oscar Herrera Ahuad (Frente de la Concordia-Misiones) y Gustavo Sáenz (Identidad Salteña)- quiso firmar el pedido de juicio político a la Corte Suprema, con pocos deseos de subirse a la discusión contra el máximo tribunal. Eso pese a que habían firmado un comunicado criticando el fallo que le otorgó mayores recursos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires.

"Esto tiene que ver con tomar posiciones extremas de un lado u otro de la grieta", explicó la gobernadora Carreras su ausencia. Aunque se trate de habituales aliados del oficialismo en el Congreso, llegada las instancias electorales las fuerzas provinciales optaron por mantenerse por afuera de la puja en torno al Poder Judicial y facilitar que la discusión provincial se centre en los asuntos locales.

Más llamativo fue el desmarque de algunos gobernadores del Frente de Todos. El sanjuanino Sergio Uñac había sido de los más duros en la crítica al fallo que favoreció al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero días después esquivó la cita a la que acudieron otros 12 integrantes de la Liga de Gobernadores. "Nuevamente se dio vuelta como una media", le apuntó el ex gobernador y diputado José Luis Gioja, rival interno. Uñac necesita el aval de la Corte para postularse para un nuevo período en las elecciones que convocó para el 14 de mayo y evitó profundizar sus diferencias con el tribunal.

Lo del entrerriano Gustavo Bordet tuvo otras particularidades porque él sí participó de la reunión en la Casa Rosada, vía zoom. Allí no planteó ninguna objeción pero, luego, aclaró que no acompañaba el pedido de juicio político, un texto en el que el Gobierno ya había estampado su firma. "Lo convencieron entre Omar Perotti y su entorno", comentaba un dirigente cercano. La convicción que anida en este peronismo "de centro" -centro por su moderación y por su ubicación en el mapa geográfico- es similar a la de los partidos provinciales: todo lo que lo acerque a un lado de la "grieta", la del kirchnerismo, lo aleja del grueso de su electorado, que creen conservador y vinculado a la producción agropecuaria.

El Frente de Todos entrerriano sufrió una amplia derrota en las legislativas 2021. Bordet planea desdoblar las elecciones para septiembre y aún no definió quién será su candidato. Hay varios anotados para la carrea. Curiosamente, la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, es una diputada entrerriana. "Bordet es muy respetuoso de este posicionamiento que tenemos los legisladores de Entre Ríos a favor de impulsar el pedido de juicio político", aclaró en diálogo con El Destape Radio.

Perotti y el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, no participaron de las reuniones y ni siquiera sumaron su adhesión al repudio aquella decisión de la Corte que favoreció a Rodríguez Larreta. Un dato a tener en cuenta es que los tres comparten la asesoría política del consultor Guillermo Seita, dueño también de la encuestadora Management & Fit, que suele hacer trabajos para Clarín. Ellos se escudaron en que de los actuales supremos, dos son santafesinos -Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti- y uno cordobés -Juan Carlos Maqueda-, por lo que no podían apoyar un juicio para removerlos. La verdad es que siempre trabajan en la lógica de diferenciarse del kirchnerismo.

Como Bordet, Perotti tampoco puede ser reelecto y convocará a elecciones en septiembre. Se supone que su candidato será el diputado Roberto Mirabella y que él lo acompañará como cabeza de lista para legislador provincial. En las legislativas de 2021, Perotti llegó a un acuerdo con el kirchnerismo que perjudicó al actual titular de la AFI, Agustín Rossi. De todas formas, la elección la ganó Juntos por el Cambio. "No son momentos para que la política deje de lado los acuerdos a favor de la gente", insistió Perotti en su mensaje para esta campaña.

Córdoba es un caso aparte. Tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner hicieron todo para acercar a Schiaretti, pero no hubo caso. En 2019, Cristina mandó a bajar la lista del kirchnerismo para facilitar su reelección y durante la campaña presidencial fue la provincia que más veces recorrió Alberto. El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, se puso como objetivo sumarlo y facilitó acuerdos en varios municipios para que ganaran los candidatos de Hacemos por Córdoba. Nada de eso sirvió para modificar la postura de Schiaretti, que mantuvo a sus legisladores en el Congreso en una posición casi siempre opositora.

También sin posibilidades de reelegir, postula como candidato a sucederlo al intendente capitalino Martín Llaryora y promueve de nuevo una opción nacional de "la avenida del medio", junto al salteño Juan Manuel Urtubey y el lavagnismo. En su entorno, se entusiasmaron esta semana con la posibilidad de sumar a esa alternativa a Perotti y Bordet, dada su reticencia a avanzar contra la Corte Suprema. Pero en Gobierno no creían posible que, a esta altura, ambos gobernadores se animaran a sacar los pies del Frente de Todos a nivel nacional, aunque tal vez puedan hacerlo en sus provincias armando alianzas más amplias.

Pero Schiaretti la tiene complicada en Córdoba. No sólo por la amenaza del macrismo, sino también ante la posible irrupción como candidato del Frente de Todos del ministro de Economía, Sergio Massa, en una zona en la que no le va mal. Como quien no quiere la cosa, Massa estuvo el viernes junto al intendente de Villa María, Martín Gill (posible candidato del Frente de Todos cordobés), y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo (posible candidato en Entre Ríos), lanzando el plan Impulso Tambero, una propuesta que ayudar a los pequeños y medianos productores lecheros ante la sequía que recibió elogios hasta de integrantes de la Mesa de Enlace. Todavía queda mucho por definir en este año electoral que recién arranca.