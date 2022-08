Cumbre de gobernadores para analizar las primeras medidas de Massa

La liga de gobernadores volverá a reunirse en La Plata por primera vez luego de aquel encuentro con Alberto Fernández que definió el ingreso de Sergio Massa al gabinete. Analizarán el impacto de las medidas del ministro de Economía, como la segmentación de tarifas y la búsqueda del fortalecimiento de las reservas. También conversarán sobre la situación del Frente de Todos.

Vuelve la liga de gobernadores del Frente de Todos, esta vez con un encuentro en La Plata, con Axel Kicillof como anfitrión. Será la primera vez que conversarán luego de aquella decisiva reunión que mantuvieron tres semanas atrás con el presidente Alberto Fernández que terminó de definir la llegada de Sergio Massa. Justamente, la convocatoria girará en torno al análisis de las primeras medidas del ministro de Economía como la redistribución de los subsidios energéticos y los incentivos para que el campo liquide en la búsqueda de fortalecer las reservas. Pero también conversarán sobre el destino de la Hidrovía y el proyecto de reforma de la Corte Suprema, que son cuestiones que integran la agenda habitual de los gobernadores. Obviamente, tampoco faltará una mirada sobre la situación interna del Frente de Todos.

"Le dijimos al Presidente que había que tomar decisiones. En un contexto de incertidumbre tomar decisiones era indispensable y se tomaron", recordó el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, esta semana respecto a aquel último encuentro que mantuvieron con Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en la Casa Rosada que resultaría determinante para el cambio de gabinete. El Presidente escuchó la visión de los gobernadores sobre la gravedad de la situación y no demoró más las modificaciones que venía evaluando pero en sus tiempos. Ahora serán los propios gobernadores quienes se encontrarán para analizar las consecuencias de su movida.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Capitanich evaluó de manera favorable la preocupación inicial de Massa por fortalecer las reservas. Añadió que luego deberá atacar de inmediato las causas de la alta inflación y procurar mejorar la capacidad adquisitiva de los salarios. Habló de cinco meses decisivos de aquí a fin de año en los que habrá que instrumentar una gran cantidad de acciones para estabilizar la situación cambiaria y la macroeconomía, que se completarán con otros nueve meses intensos a partir del inicio del año próximo hasta llegar a las PASO. "La búsqueda está en bajar la inflación y generar sostenibilidad con crecimiento", sostuvo. Junto con Kicillof, el chaqueño ha sido uno de los mandatarios más activos en generar iniciativas a través de la liga.

Según informaban en La Plata, ya había 12 participantes del encuentro confirmados entre gobernadores y vices. Varios de ellos estuvieron en estos días en Buenos Aires reuniéndose con funcionarios. Uno de los más activos fue el riojano Ricardo Quintela, quien el miércoles recibió a Alberto Fernández en su provincia, el mismo día de la marcha de la CGT. Este jueves llegó a la Capital donde mantuvo encuentros con Manzur, con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro y con el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Por el despacho de Massa, en tanto, pasaron Capitanich y el pampeano Sergio Ziliotto.

Se da una situación particular. Con un Gobierno nacional urgido por recortar el déficit para cumplir con lo pautado con el FMI, las cuentas provinciales están en buena forma. "Es la mejor situación fiscal consolidada de las provincias desde la democracia", según definió Capitanich. No obstante, eso no quiere decir que no mantengan sus reclamos vigentes. Uno tenía que ver con la segmentación tarifaria y fue atendido, dado que se tuvo en cuenta las diferentes situaciones climáticas para establecer los subsidios. Los gobernadores de las provincias cálidas del norte reclamaban una mirada especial, como se hizo con la tarifa del gas para las zonas frías. Otro tema es el de los subsidios al transporte, focalizado en el AMBA. Los gobernadores insisten que es totalmente desproporcionado lo que recibe en subsidios por el transporte el área metropolitana respecto al resto del país, lo que obliga al interior a pagar boletos mucho más caros.

Pero la preocupación número uno es la inflación. Si algo motivó a los gobernadores a que el Presidente los recibiera en la Casa Rosada para expresarle la urgencia de dar un volantazo fue percibir que la suba permanente de precios comenzaba a afectar su nivel de aprobación en sus provincias. Aún cuando casi todos ellos ya adelantaron que piensan desdoblar las elecciones, comprenden que no podrán separarse del destino del Gobierno nacional si no consigue encarrilar los índices de inflación. "Tenemos que ir hacia un acuerdo de precios y salarios", marcó Capitanich. Fue lo mismo que propuso el Presidente la semana pasada, cuando adelantó que convocaría a sindicalistas y empresarios para elaborar una hoja de ruta por 60 días, pero después la cosa no avanzó. Este jueves, al exponer en el Consejo de las Américas, Massa lo proyectó para los próximos días.

Siete gobernadores se trasladarán por la tarde a la Casa Rosada para participar con el Presidente y con el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, de la tercera reunión anual del Consejo Federal Hidrovía, en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. El manejo de la estratégica Hidrovía, que se encuentra en proceso de definiciones, es otra de las preocupaciones de los mandatarios. El Gobierno evalúa, entre otras cuestiones, un pedido para la inclusión de las provincias del NEA y del Canal Magdalena a la vía navegable troncal.