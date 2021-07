Alberto: "Entre lo ideal y lo posible vayamos por lo posible porque estamos cada día más cerca de lo ideal"

El Presidente encabezó el acto de la entrega de DNI para personas no binarias que se contempla en la Ley de Identidad de Género.

El presidente Alberto Fernández encabezó el acto de entrega de los primeros DNI para personas no binarias que contempla la Ley de Identidad de Género que fue sancionada en el 2012 y replicó que al Estado "no debería importarle el sexo de sus ciudadanos" al afirmar que el ideal se alcanzará "cuando todos seamos todes". Este miércoles, el Gobierno oficializó la medida a través de un decreto en el Boletín Oficial.

"En la historia de la humanidad ha habido infinidad de seres humanos que no se sentían parte de ser un hombre o una mujer, sino que se sentían diferentes. A la humanidad les costó mucho aceptar la diversidad, he hizo algo imperdonable, discriminar, ocultar, ponerlos a un costado para que nadie los viera", manifestó el mandatario en el acto que participó el ministro de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; y la ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta; que se realizó en el Museo del Bicentenario.



Recordó cómo el debate sobre el lenguaje inclusivo fue ganando terreno en los últimos años y destacó cómo se avanzó en la ampliación de derechos respecto a la igualdad de género.

En tanto, mientras se entregaba los DNI, una persona desde el público interrumpió para reclamar que las personas no binaria "no son solo una X", en referencia al reclamo de un sector de la comunidad no binaria de que nombrarlos con una X no alcanza para abarcar a la cantidad de identidades que existen.

El Presidente tomó el reclamo y replicó: "Es verdad que hay otras formas de nombrarlos, claro que las hay, que están dentro de esa X que es una nomenclatura de la convención internacional que nos permite ampliar derecho dentro de la convención internacional. No deberíamos renegar de eso".

En esa línea, Alberto reveló que en una conversación con Wado De Pedro le planteó el porqué de usar una X para referenciar a las personas no binarias, a lo cual, el funcionario le respondió que "es la única posibilidad que hay de ir avanzando en el marco internacional que reconoce una categoría no binaria". "Le dije a Elizabeth (Gómez Alcorta) '¿Al Estado le importa el seco de la gente, cuál es la orientación sexual o el género que cada uno percibe para sí mismo? Porque al Estado le interesa registrar a Alberto, saber si cumple sus compromisos impositivo, si no delinque, eso lo que le importa ¿Por que importa el sexo?".

"Creo que eso es para todos. La verdad que esto que ven críticamente, es un paso que estamos dando y que espero que termine el día que en el DNI no pregunte si es hombre o mujer o lo que sea. Entre lo ideal y lo posible, vayamos por lo posible porque estamos cada día más cerca de lo posible", sentenció.