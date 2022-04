Video en vivo: Diputados debate las modificaciones de la Ley de Alquileres

Se dio inicio al debate en la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados para modificar puntos clave de la Ley de Alquileres. Cuáles son las modificaciones.

La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados se reúne en el Congreso de la Nación para comenzar el debate de la Ley de Alquileres, con la intención de mejorar la legislación actual. Tras el consenso alcanzado por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, comienza la discusión para modificar algunos aspectos clave de la normativa vigente. Uno de los principales focos es modificar el plazo de vigencia de los contratos entre propietarios e inquilinos y también adecuar el sistema de actualización de los mismos.

El encuentro comenzó a las 15 de este martes. Se determinó que la discusión se lleve adelante sólo en la comisión de Legislación General, como pidió Juntos por el Cambio, lo que de algún modo deja de lado la posibilidad de que se incluya la creación de un impuesto a la vivienda ociosa, como propone el legislador del FdT y exgobernador de San Juan José Luis Gioja.

En vivo, el debate en Diputados por la Ley de Alquileres

Nueva ley de alquileres 2022: los cambios que proponen a la norma

La norma vigente -denominada en ocasiones "Ley Lipovetzky" en alusión a su autor, el ex diputado nacional del PRO Daniel Lipovetzky- no trajo los resultados esperados, ya que no contribuyó con el objetivo primario de contener los aumentos, y en muchos casos provocó el efecto contrario por la reducción de la oferta de viviendas en alquiler a consecuencia de la mayor regulación de ese mercado.

La necesidad de modificar la ley vigente había sido señalada por Alberto Fernández durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. El Presidente sostuvo que "necesitamos reconocer que hay problemas con el valor de los alquileres. Pensando en todos los argentinos y argentinas que hoy son inquilinos, le pido al Congreso de la Nación que asuma la tarea de avanzar en los cambios que sean necesarios para mejorar la ley actual y generar un mejor acceso a la vivienda".

Una de las principales objeciones de esta norma tienen que ver con el plazo de duración de los contratos, que pasó de dos a tres años y contribuyó a la retracción de la oferta por parte de los propietarios.

Otro de los puntos impugnados es el mecanismo de actualización de los precios, que se da una vez por año de acuerdo a una fórmula que combina inflación (IPC) con variación salarial (RIPTE), lo que en los últimos meses llevó a saltos en los contratos de alrededor del 50% entre un mes y otro.

Según se adelantó, en principio hay consenso en retrotraer estos cambios y restaurar los contratos de dos años con indexación semestral.

Por otra parte, el diputado sanjuanino del Frente de Todos José Luis Gioja presentó un proyecto con topes en los precios y un impuesto a la vivienda ociosa. Pero este último punto es rechazado de plano por la oposición para no perjudicar a los propietarios, por lo que parece improbable que sea incluido en una nueva ley consensuada.

La iniciativa de Gioja también busca otorgar beneficios tributarios para los propietarios que alquilan sus inmuebles, entre ellos, la desgravación del Impuesto a los Bienes Personales por 15 períodos fiscales. E incluye a su vez un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad para la gestión pública de alquileres sociales, a precios más bajos que los del mercado.