Diputado del PRO quiere prohibir el uso del lenguaje inclusivo en Mendoza

El diputado Gustavo Cairo busca prohibir el uso de este lenguaje en documentos oficiales de los tres poderes del Estado y en las escuelas de la provincia. Utilizó la postura de la RAE como argumentos y apuntó contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

El diputado del PRO Gustavo Cairo presentó un proyecto en la Legislatura de Mendoza para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en documentos oficiales de los tres poderes del Estado y en las escuelas de la provincia.

El legislador se quejó de las "duplicaciones" de las palabras-decir "diputados y diputadas"- que, según su punto de vista, le generan confusiones a la hora de comprender los textos o los discursos. En el proyecto se considera que este lenguaje constituye "un obstáculo al aprendizaje de los alumnos y no debe ser usado como alternativa para la feminización de la lengua".

Para argumentar, Cairo repudió los dichos de la vicegobernadora de Chaco, Analía Rach Quiroga, que dijo 'el equipo y la equipa' o de Axel Kicillof diciendo 'jóvenes y jóvenas'. Además, apuntó contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y consideró que "lo más curioso es que quién promueve todo esto es la expresidenta, que sigue usando el apellido del marido para seguir haciendo política".

"Es innecesaria su utilización porque atenta contra la economía del lenguaje y su belleza”, afirmó el diputado del PRO y agregó: "Yo soy partidario del feminismo bien entendido, no en cosas que bordean lo ridículo".

Según explicó Cairo en diálogo con MDZ Radio, su proyecto busca prohibir el uso del lenguaje no sexista en los tres poderes del Estado y en las escuelas de Mendoza. El diputado sustentó sus dichos con la postura de la Real Academia Española (RAE), que en más de una ocasión se mostró en contra de este lenguaje.

En este sentido, el diputado contó que el Reglamento de la Cámara de Diputados de Mendoza "fue reescrito hace pocos años duplicando las palabras de forma no autorizada por la RAE y sobre todo como un atentado contra los ojos y oídos de muchos que creemos que no se justifica desde la economía del lenguaje y además constituye un atentado a la belleza del idioma".

Por otro lado, Cairo se mostró en contra de la sanción de la ley de equidad de género que fue sancionada el pasado viernes, que promueve la paridad de género en medios de comunicación. El diputado reconoció que no leyó el proyecto y ni siquiera sabía si se había sancionado o no, pero sostuvo que esta ley busca "obligar al periodismo a usar lenguaje inclusivo con penas de no darle pauta oficial o darles menos". "Es una avanzada general", afirmó, demostrando su disconformidad con la iniciativa que se convirtió en ley pese al rechazo de los diputados de Juntos por el Cambio.

Qué dice el proyecto de ley

El proyecto de ley impulsado por el diputado del PRO Gustavo Cairo fue presentado este viernes en legislatura de Mendoza. En el texto se justifica la propuesta haciendo referencia a la postura de la RAE en contra del lenguaje inclusivo y se remarca que "quien impulsó el uso masivo de la duplicación incorrecta de las palabras en Argentina para entronizar un supuesto feminismo a partir de ello, ha usado siempre el apellido del marido en todas las contiendas electorales en las cuales ha participado", en referencia a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Art. 1) Prohíbase el uso en documentos oficiales del comúnmente denominado lenguaje inclusivo, empleado para reemplazar el uso del masculino cuando es utilizado en un sentido genérico, así como de cualquier otra forma diferente a la lengua oficial adoptada por la República Argentina y la provincia de Mendoza.

Art. 2) La presente norma es aplicable a todos los documentos oficiales emitidos por los tres poderes del Estado en todos sus niveles, así como en las escuelas de la Provincia de Mendoza.

Art. 3) Invitase a los municipios a adherir a la presente ley.