Vamos Juntos, el bloque macrista en la Legislatura porteña, debió levantar la sesión ante los ruidos internos que generó el comunicado de su espacio a nivel nacional que cuestiona a Estela de Carlotto. El Frente de Todos proponía votar un repudio a dicho comunicado y ante la falta de acuerdo entre el Pro, los radicales y los socialistas, debieron levantar la sesión.

Hacia el final de la sesión, la diputada opositora Victoria Montenegro solicitó que se votara la declaración de repudio al comunicado firmado por Patricia Bullrich y en la cual cuestionaron la "autoridad moral" de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

Durante la sesión, la legisladora dejó en claro que "no se puede hablar de Memoria, Verdad y Justicia, sin respetar a los pañuelos" y mostró su molestia remarcando que "no podemos decir que los 30 mil están presentes en esta declaración si no nos pronunciamos".

Con indignación, tras presentar un repudio, Montenegro parafraseó: "'Estela de Carlotto ha renunciado a la defensa de los derechos humanos', ¿cómo se atreven? ¿Saben por qué se atreven algunos? Porque aman la violencia, porque les encanta la violencia". Además los acusó de estar "extasiados frente a la muerte de inocentes" y dejó en claro que no se trata de una casualidad sino de "un posicionamiento político claro".

Según pudo saber este medio, Montenegro pidió, además, que la votación se hiciera de manera nominal para que quedara registrado el voto de cada diputado. Sin embargo, los radicales y socialistas hicieron saber su malestar con dicha exposición y generaron en el oficialismo una situación difícil de manejar. Ante eso, el vicepresidente de la Legislatura debió simular un pedido de palabra previo para el levantamiento de la sesión.