La Legislatura porteña creó comisiones de géneros y niñez y pasó a ser permanente Discapacidad

Los diputados de la Ciudad de Buenos Aires aprobaron estas modificaciones que hacen al trabajo legislativo con 52 votos a favor, de un total de 59.

La Legislatura porteño creo dos nuevas comisiones. Una de Mujeres, Géneros y Diversidades y otra de Niñez, Adolescencia y Juventud, al tiempo que definió como permanente aquella que se dedica a Discapacidad. Por otro lado, también amplió el número de integrantes de aquella que debate los proyectos de Políticas de Promoción Social.

Los diputados de la Ciudad de Buenos Aires aprobaron estas modificaciones que hacen al trabajo legislativo con 52 votos a favor, de un total de 59. En este punto, los votos positivos fueron de los bloques Vamos Juntos, Frente de Todos y de una diputada de La Libertad Avanza; mientras que hubo cuatro negativos de los demás integrantes del bloque libertario.

Una de las autoras del proyecto de resolución para dividir esta comisión fue la legisladora Lucía Romano, (Vamos Juntos), quien señaló que "la relación lineal entre mujeres y niños es un concepto del siglo pasado, sin sustento en la actualidad, en la que la niñez ya no se relaciona en forma exclusiva y necesaria con las mujeres y viceversa".

A su turno, la diputada del Frente de Todos María Bielli afirmó que las nuevas comisiones permitirán "visibilizar a muchas identidades de género con las que esta legislatura está en deuda". Y consideró que convocarán como "sujetos políticos activos a los niños, adolescentes y jóvenes en un espacio que los demande en su participación y aborde sus demandas".

Por otra parte, la comisión de Discapacidad, que hasta el año pasado era "especial" y no podía dictaminar proyectos de ley, ahora es permanente. La diputada del Frente de Todos Victoria Montenegro celebró esta decisión. En 2019, logró que se constituya la Comisión Especial de Personas con Discapacidad. Desde allí, y acompañada por un amplio abanico de organizaciones, personas con discapacidad, sindicatos, referentes de Centros de Día, comunidades educativas, artistas y familias se logró que hoy pase a ser Permanente. “Cuando asumimos hace cuatro años no podíamos entender que no hubiera una comisión de personas con discapacidad. Desde ahora, vamos a tener un lugar institucional para avanzar en aspectos que parecen imperceptibles pero que son fundamentales. Se trata de tener una instancia que nos permita avanzar en una Ciudad con cada vez menos entornos discapacitantes y así tener más inclusión y más igualdad en la sociedad”, afirmó.

El diputado Juan Manuel Valdés, quien presidirá la comisión, dijo al respecto que "no puede pensarse una política integral sin escuchar a las personas con discapacidad" y luego afirmó que en la ciudad de Buenos Aires "menos de un tercio de las estaciones de subte son accesibles". En tanto, la comisión de Promoción Social tenía 9 integrantes, que ahora pasaron a ser 11.