Volnovich denunció agresión de la Policía en la marcha por Cristina: "Me revolearon y tiraron de los pelos"

La directora del PAMI hizo referencia a la violencia ejercida por los efectivos policiales durante la manifestación a favor de la vicepresidenta. "La represión policial fue más dura que lo que se ve en los videos”, expresó.

La directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, repudio la violencia y represión durante la manifestación pacífico en defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, frente a su casa en Recoleta. La funcionaria calificó de "escándalo" la decisión de vallar las inmediaciones del domicilio y denunció que sufrió violencia institucional por parte de los efectivos de la Policía de la Ciudad.

“El sábado, los argentinos amanecimos con la vicepresidenta sitiada por la policía local. Decidieron que los argentinos no podían acercarse a su casa. Es un escándalo”, advirtió la dirigente de la Cámpora. En diálogo con El Destape Radio, Volnovich señaló que, preocupados por la situación de la vicepresidenta que se encontraba "sitiada", la gente "se manifestó con amor y con convicciones”. “La gente siempre supo que esa valla estaba mal. Sin violencia. La gente empujó las vallas por sentido común", detalló en referencia a las vallas que instaló la Policía de Horacio Rodríguez Larreta alrededor de la vivienda de Cristina Kirchner

En este marco, la directora del PAMI denunció que "la represión policial fue más dura que lo que se ve en los videos”. Y sumó: “Le pegaron a compañeros. Nos insultaron. Me revolearon hasta el otro lado del cordón policial. Con mucha violencia. Me tiraron de los pelos. Imaginate que no es necesario”.

En este sentido, apuntó contra Larreta y afirmó que "la valla fue un error del Jefe de Gobierno y de la Policía local". En ese sentido, agregó: “Somos dirigentes políticos que intentamos comunicar ideas. Comunicar con imágenes tiene una fuerza muy potente. Si se traslada una idea a una imagen, se consigue algo muy fuerte. Larreta logró canalizar en esa valla el lawfare y la persecución”.

Por otra parte, la funcionaria hizo referencia a la interna que se desató tras la represión en la puerta de la casa de Cristina por la que el sector de Patricia Bullrich pidió más mano dura. "No están pensando en los votos de los argentinos. Están dirimiendo una interna entre el sector duro y mafioso de Macri y Bullrich y un sector más moderado, que sería el de Larreta, que más que moderado parece impotente”, analizó Volnovich. “En Juntos por el Cambio están peleándose por quién se carga al peronismo”, señaló. “La proscripción no funciona, el amor de la gente está ahí. Yo lo vi”, concluyó.

Cristina Kirchner apuntó contra la JxC

La vicepresidenta recibió este lunes a organismos de Derechos Humanos en el Senado y lanzó un duro mensaje contra la oposición. "Resuelvan su interna de otra manera entre los halcones y las palomas, pero no a costa del funcionamiento de la democracia”, afirmó respecto al vallado que el gobierno porteño decidió poner en las cuadras aledañas a su casa. Entre los presentes estuvieron la titular de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela De Carlotto, y la de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Lidia "Taty" Almeida.

Tras insistir como hizo el sábado de que se trata de "una interna de la oposición que miden a ver quién odia más al peronismo", afirmó: “Por favor, traten de demostrar que son mejores uno, que la Presidenta del Pro (Patricia Bullrich) es mejor que el Jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) es mejor que (el ex presidente Mauricio) Macri, me parece bárbaro pero no a costa de la vida, de la sangre y la seguridad de los argentinos". E insistió: "No a costa de la vida ciudadana y de la tranquilidad y la paz social

La vicepresidenta se refirió también a la disputa interna entre Bullrich, y Rodríguez Larreta respecto a la represión del sábado: "Si al Jefe de Gobierno lo pinchan y le dicen que no tiene carácter y sale la otra a chicanearlo por televisión entonces manda camiones a mi casa. No sea ridículo Jefe de Gobierno, así no se demuestra la autoridad, créame. La autoridad no se demuestra con los débiles, se demuestra cuando se tiene autoridad con los poderosos. Lo demás es un ejercicio o simulación de autoridad".