Ramos Padilla: “El Presidente tiene que agarrar la lapicera e indultar a Cristina Kirchner"

El camarista y juez del Tribunal Federal Oral Federal N° 29 porteño cuestionó los fundamentos de la sentencia contra la vicepresidenta.

El camarista y juez del Tribunal Federal Oral Federal N° 29 de la ciudad de Buenos Aires, Juan Ramos Padilla, se refirió a los fundamentos de la sentencia contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, y afirmó que “el Presidente tiene que agarrar la lapicera e indultar a Cristina”. En diálogo con El Destape Radio el magistrado manifestó que los fundamentos de la sentencia son “un mamarracho, una expresión de deseos adjetivadas donde se dice ‘yo no lo puedo probar, pero no tengo dudas que esto es así’”.

En ese sentido, consideró que “el Presidente tiene que agarrar la lapicera y resolver un problema que tienen una gran parte de los argentinos, que tienen derecho a votar a quien le plazca”. “El indulto, que sirve para cuando la Justicia no aparece, es una decisión política del Poder Ejecutivo nacional que, en algunos casos, tiene la función de pacificar y el objetivo de reparar”, destacó.

En ese sentido explicó que “a Cristina la pueden indultar aunque ella no quiera”. “Este fallo sirve para la proscripción y demuestra la persecución; la proscripción es una cosa muy jodida”, dijo y agregó que “los jueces estamos obligados a cumplir la Ley, y la opinión del indultado no es necesaria. A Cristina la pueden indultar aunque ella no quiera; es una cuestión de orden público, no es solamente Cristina”.

Para Ramos Padilla “hay un tercio de la población que va a ser perjudicado porque no la puede votar a Cristina, o sea que el daño social que se causa es muy grande. Pero ya en lo particular de ella, que podría ser indultada en todas las causas que tiene, que son de persecución, ella podría iniciar una acción declarativa para que se declare su inocencia y se anulen todas estas acusaciones, falsas, ridículas, tendenciosas y de persecución política”.

“Alberto (Fernández) se tiene que sacar el traje de profesor, que dice que no le gusta el indulto porque es medieval, pero, con todo respeto al Presidente, eso puede ser muy lindo para una discusión de una cátedra, pero no para gobernar. Se gobierna por el interés general, no por tu posición filosófica o jurídica frente al indulto. Entonces, el Presidente tiene que agarrar la lapicera y resolver un problema que tienen una gran parte de los argentinos, que tienen derecho a votar a quien le plazca”, afirmó.

Sobre el fallo, el juez manifestó que “es muy parecido a lo que se dijo con relación a Lula, que Moro decía que ‘la mejor prueba es que no había ninguna prueba’. Una cosa que raya el ridículo y de mal gusto. No destaca ninguna prueba, usa pruebas ya descartadas en otros expedientes, con escuchas donde ni siquiera se la nombra, donde no habla ella sino que hablan de ella, ni siquiera de ella, hablan de ‘una señora’; todo es una payasada”.