Perotti respaldó a Cristina Kirchner y le pidió a la justicia "un proceso con imparcialidad"

El gobernador de Santa Fe expresó su apoyo a la vicepresidenta, acusada de presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en el marco de la causa Vialidad. También se solidarizó el PJ santafesino y el bloque de diputados provinciales. Además, se convocó a una movilización ante los Juzgados Federales de Santa Fe.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, expresó su respaldo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada de presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en el marco de la causa Vialidad, y reclamó "un proceso con la imparcialidad e independencia que debe tener la justicia". El fiscal Luciani pidió para la vicepresidenta 12 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Además, rechazó el pedido de ampliación de indagatoria que solicitó Cristina Kirchner, quien hoy realizó su "derecho a defensa" a través de las redes sociales y mostró chats entre el exfuncionario José López y empresarios macristas como Nicolás Caputo, el "hermano del alma" de Macri.

"Adhiero al apoyo de nuestro partido a Cristina Kirchner, deseando que se garantice un proceso con la imparcialidad e independencia que debe tener la justicia", expresó el jefe provincial a través de su Twitter. En ese marco, difundió el comunicado del Partido Justicialista (PJ) santafesino.

La misiva del PJ de Santa Fe, que es presidido por Perotti, señaló que la Vice "desde que terminó su mandato como presidenta de la Nación viene sufriendo sistemáticamente una persecución política y judicial". En ese marco, remarcaron: "Repudiamos estos actos que atentan contra democracia, república y estado de derecho".

En ese marco, sostuvieron que "la función del poder judicial es impartir justicia y no funcionar corporativamente como una sucursal que responde a intereses partidarios de determinadas figuras políticas", recordando que "el peronismo lamentablemente conoce de persecución política, judicial, proscripción y hasta de la desaparición de compañeros".

Sin embargo, señalaron, el movimiento "sigue resistiendo y nuevamente queda claro que se persigue a quienes defienden los intereses del pueblo". Por último, desde el PJ santafesino reclamaron la necesidad de que "el Poder Judicial realmente funcione como garante del pleno ejercicio de los derechos de los argentinos".

En la misma línea, el bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de Santa Fe, presidido por Leandro Busatto, respaldó a la ex mandataria y se solidarizó con "todos los argentinos que creen en la democracia y que pueden reconocer en la persecución de la que es víctima una estrategia que trasciende todo límite democrático"

"Lamentablemente, la región ya tiene experiencia en ver cómo opera el lawfare en Brasil, con Lula Da Silva y Dilma Rousseff; en Bolivia, con Evo Morales; y en Ecuador, con Rafael Correa. Si a eso le sumamos nuestra propia historia nacional y partidaria, tenemos claro que estamos siendo testigos de un nuevo intento de proscripción", afirmaron, añadiendo que estas maniobras suceden "a plena luz, a la vista de todos, porque la derecha no acecha desde lo oscuro, sino que se regodea en nuevas formas de golpear, y ni los medios, ni el poder judicial ni la oposición ocultan sus intenciones".

En ese sentido, sostuvieron que "el tan mentado respeto a las instituciones implica también la posibilidad de ejercer con plenitud el derecho de defensa, algo que le fue negado a la ex presidenta", en referencia al alegato que la Vice tuvo que hacer por Youtube. Según señalaron, el Poder Judicial debe "ser pilar de una verdadera República, no un instrumento para proscribir a quien no pueden vencer en las urnas".

Por otra parte, el Santa Fe se convocó a una movilización "contra el lawfare" y "la persecución judicial" hacia la Vicepresidenta para el jueves 25 de agosto a las 17, frente a los juzgados Federales de Santa Fe, ubicados en la intersección de Monseñor Zazpe y 9 de Julio.